https://tr.sputniknews.com/20210914/itu-birincisi-huseyin-umutcan-turkiyede-karanlikta-hissedebiliriz-ama-biz-bunu-asabiliriz-1048904860.html

İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz

İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz

İTÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile Türkiye’nin dikkatini çeken Hüseyin Umutcan Ay, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında o konuşmanın... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T20:52+0300

2021-09-14T20:52+0300

2021-09-14T20:52+0300

akşam postasi

atilla güner

mezuniyet töreni

mezuniyet

açıklama

itü

konuşma

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İşte Umutcan’ın anlatımıyla o konuşmanın hikayesi:“Mezuniyet konuşmasında ben değil de herhangi birisi çıksa da o konuşmayı yapacağını düşünüyorum çünkü o söylediklerim bizim neslin genel olarak düşündüğü ve dile de getirdiğimiz konular bana da özel konular değil. Ben diğer arkadaşlarımın sesi olabildiysem ne mutlu bana. Bahsettiğim konuların hepsi toplumsal temelli ve hepsi insanı etkileyen konular. Bu konuşmayı yaparken benim odağım insanlıktı. Ben işletme mühendisiyim ve siyasetten anlamam ve basit bir siyaset yapmayı tercih etmem. Bizlerin yaşadığı sorunlara değinmek istedim.”'Medyada çıkmak için yazmadım'“Konuşma metnini hazırlarken medyada yer bulurum diye düşünmedim. Benim ve benim çevremdeki insanların ortak kaygıları aslında Türkiye’deki herkesin karşılaştığı problemler. Konuşmada ‘’Karanlıkta olduğumuzu biliyorum’’ dediğim kısımda normalde haberlere baktığımız zaman siz kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Benim orada vermek istediğim duygu biz bunu aşabiliriz ve her şeyin üstesinden gelebilirizdi. Çünkü bir sorun ile karşılaştığınız zaman onun çözümü de bellidir. Konuşmamın sonunu da o şekilde bitirmemin sebebi de oydu. Bu amaca ilerlerken beraber çalışmamız gerekiyor ve hep beraber bir şeyler katmamız gerekiyor. Ben bu konuşma metnini herkesin duygularını dile getirmek için hepimiz için yazdım. Söylemek istediğim her şey o konuşmada yer alıyor."'Gülen arkadaşlarıma kızmayın'“Sosyal medya bir şey dikkatimi çekti ve çok rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim konuşmam sırasında salondaki arkadaşlarıma çok ağır davranıldığını düşünüyorum. Benim yaptığım bir mezuniyet konuşması ve insanlar orada mezuniyetini kutluyorlar. Ben 7 dakika devlet sorunlarından bahsettim diye insanların orada ağlamasını bekleyemezsiniz. İnsanlar kutlama yapmaya gelmişler ve ben orada ciddi konulardan bahsediyorum. İnsanlar eğleniyor diye karşı bir tepki gelmesi beni çok üzdü. Videoda montaj yok.”

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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