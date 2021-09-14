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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/itu-birincisi-huseyin-umutcan-turkiyede-karanlikta-hissedebiliriz-ama-biz-bunu-asabiliriz-1048904860.html
İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz
İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz
İTÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile Türkiye’nin dikkatini çeken Hüseyin Umutcan Ay, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında o konuşmanın... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T20:52+0300
2021-09-14T20:52+0300
akşam postasi
atilla güner
mezuniyet töreni
mezuniyet
açıklama
itü
konuşma
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https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1048904860.jpg?1631641965
İşte Umutcan’ın anlatımıyla o konuşmanın hikayesi:“Mezuniyet konuşmasında ben değil de herhangi birisi çıksa da o konuşmayı yapacağını düşünüyorum çünkü o söylediklerim bizim neslin genel olarak düşündüğü ve dile de getirdiğimiz konular bana da özel konular değil. Ben diğer arkadaşlarımın sesi olabildiysem ne mutlu bana. Bahsettiğim konuların hepsi toplumsal temelli ve hepsi insanı etkileyen konular. Bu konuşmayı yaparken benim odağım insanlıktı. Ben işletme mühendisiyim ve siyasetten anlamam ve basit bir siyaset yapmayı tercih etmem. Bizlerin yaşadığı sorunlara değinmek istedim.”'Medyada çıkmak için yazmadım'“Konuşma metnini hazırlarken medyada yer bulurum diye düşünmedim. Benim ve benim çevremdeki insanların ortak kaygıları aslında Türkiye’deki herkesin karşılaştığı problemler. Konuşmada ‘’Karanlıkta olduğumuzu biliyorum’’ dediğim kısımda normalde haberlere baktığımız zaman siz kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Benim orada vermek istediğim duygu biz bunu aşabiliriz ve her şeyin üstesinden gelebilirizdi. Çünkü bir sorun ile karşılaştığınız zaman onun çözümü de bellidir. Konuşmamın sonunu da o şekilde bitirmemin sebebi de oydu. Bu amaca ilerlerken beraber çalışmamız gerekiyor ve hep beraber bir şeyler katmamız gerekiyor. Ben bu konuşma metnini herkesin duygularını dile getirmek için hepimiz için yazdım. Söylemek istediğim her şey o konuşmada yer alıyor."'Gülen arkadaşlarıma kızmayın'“Sosyal medya bir şey dikkatimi çekti ve çok rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim konuşmam sırasında salondaki arkadaşlarıma çok ağır davranıldığını düşünüyorum. Benim yaptığım bir mezuniyet konuşması ve insanlar orada mezuniyetini kutluyorlar. Ben 7 dakika devlet sorunlarından bahsettim diye insanların orada ağlamasını bekleyemezsiniz. İnsanlar kutlama yapmaya gelmişler ve ben orada ciddi konulardan bahsediyorum. İnsanlar eğleniyor diye karşı bir tepki gelmesi beni çok üzdü. Videoda montaj yok.”
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Atilla Güner
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atilla güner, mezuniyet töreni, mezuniyet, açıklama, itü, konuşma

İTÜ birincisi Hüseyin Umutcan: Türkiye’de karanlıkta hissedebiliriz ama biz bunu aşabiliriz

20:52 14.09.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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İTÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile Türkiye’nin dikkatini çeken Hüseyin Umutcan Ay, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında o konuşmanın hikayesini anlattı. 23 yaşındaki Umutcan, “ Amacım medyada yer almak değildi. Siyasetten anlamam ama bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi biliyorum” dedi.
İşte Umutcan’ın anlatımıyla o konuşmanın hikayesi:
“Mezuniyet konuşmasında ben değil de herhangi birisi çıksa da o konuşmayı yapacağını düşünüyorum çünkü o söylediklerim bizim neslin genel olarak düşündüğü ve dile de getirdiğimiz konular bana da özel konular değil. Ben diğer arkadaşlarımın sesi olabildiysem ne mutlu bana. Bahsettiğim konuların hepsi toplumsal temelli ve hepsi insanı etkileyen konular. Bu konuşmayı yaparken benim odağım insanlıktı. Ben işletme mühendisiyim ve siyasetten anlamam ve basit bir siyaset yapmayı tercih etmem. Bizlerin yaşadığı sorunlara değinmek istedim.”

'Medyada çıkmak için yazmadım'

“Konuşma metnini hazırlarken medyada yer bulurum diye düşünmedim. Benim ve benim çevremdeki insanların ortak kaygıları aslında Türkiye’deki herkesin karşılaştığı problemler. Konuşmada ‘’Karanlıkta olduğumuzu biliyorum’’ dediğim kısımda normalde haberlere baktığımız zaman siz kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Benim orada vermek istediğim duygu biz bunu aşabiliriz ve her şeyin üstesinden gelebilirizdi. Çünkü bir sorun ile karşılaştığınız zaman onun çözümü de bellidir. Konuşmamın sonunu da o şekilde bitirmemin sebebi de oydu. Bu amaca ilerlerken beraber çalışmamız gerekiyor ve hep beraber bir şeyler katmamız gerekiyor. Ben bu konuşma metnini herkesin duygularını dile getirmek için hepimiz için yazdım. Söylemek istediğim her şey o konuşmada yer alıyor."

'Gülen arkadaşlarıma kızmayın'

“Sosyal medya bir şey dikkatimi çekti ve çok rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim konuşmam sırasında salondaki arkadaşlarıma çok ağır davranıldığını düşünüyorum. Benim yaptığım bir mezuniyet konuşması ve insanlar orada mezuniyetini kutluyorlar. Ben 7 dakika devlet sorunlarından bahsettim diye insanların orada ağlamasını bekleyemezsiniz. İnsanlar kutlama yapmaya gelmişler ve ben orada ciddi konulardan bahsediyorum. İnsanlar eğleniyor diye karşı bir tepki gelmesi beni çok üzdü. Videoda montaj yok.”
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