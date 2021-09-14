https://tr.sputniknews.com/20210914/jandarma-durdurdugu-aracta-bir-kavanozun-icinde-312-adet-tarihi-eser-buldu-1048881792.html

Jandarma durdurduğu araçta bir kavanozun içinde 312 adet tarihi eser buldu

Jandarma durdurduğu araçta bir kavanozun içinde 312 adet tarihi eser buldu

Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T02:50+0300

2021-09-14T02:50+0300

2021-09-14T02:52+0300

yaşam

tarihi eser

amasya

sikke

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonrası V.Ç. adlı şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheli V.Ç.’nin içinde bulunduğu araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre elinde bulunan poşete sarılı kavanozu dışarı attığı görülen şahsın kaçtığı araç durdurulduğunda yapılan üst aramasında gömlek cebinde 1 adet altın yüzük ve sikke bulundu. Arabadan attığı kavanoz içerisinde ise değişik dönemlere ait 9 adet madeni yüzük, 4 adet kolye ucu, 11 adet metal obje, 1 adet mühür ve farklı dönemlere ait 287 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli V.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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tarihi eser, amasya, sikke