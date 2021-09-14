https://tr.sputniknews.com/20210914/japonyada-yapilan-ankete-gore-basbakan-ve-kabinesine-kamuoyu-destegi-yuzde-30da-kaldi-1048883647.html

Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı

Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı

Japonya'da yapılan bir anket, Başbakanı Yoşihide Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 30 oranında olduğunu ortaya koydu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T06:10+0300

2021-09-14T06:10+0300

2021-09-14T06:11+0300

dünya

japonya

yoşihide suga

seçim

kamuoyu

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Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği anket, Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.Buna göre, Suga ve kabinesine Japonya içindeki kamuoyu desteği, yüzde 30 olarak ölçüldü.Son ankette hükümeti beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşüşle yüzde 50'ye geriledi.Ankette sorulan hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadelesini katılımcıların yüzde 44'ü desteklerken, yüzde 53'ü ise bu konudaki çalışmaları yetersiz buldu.Ankete katılanların yüzde 29'u, salgınla mücadele için aşılama kampanyasının "yolunda ilerlediğini" belirtirken, yüzde 63'ü ise yavaş işlediğini savundu.Kyodo'nun ağustos anketinde ise Suga ve kabinesine kamuoyu desteği, yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçmişti.

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japonya, yoşihide suga, seçim, kamuoyu