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https://tr.sputniknews.com/20210914/japonyada-yapilan-ankete-gore-basbakan-ve-kabinesine-kamuoyu-destegi-yuzde-30da-kaldi-1048883647.html
Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı
Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı
Japonya'da yapılan bir anket, Başbakanı Yoşihide Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 30 oranında olduğunu ortaya koydu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T06:10+0300
2021-09-14T06:10+0300
2021-09-14T06:11+0300
dünya
japonya
yoşihide suga
seçim
kamuoyu
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Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği anket, Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.Buna göre, Suga ve kabinesine Japonya içindeki kamuoyu desteği, yüzde 30 olarak ölçüldü.Son ankette hükümeti beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşüşle yüzde 50'ye geriledi.Ankette sorulan hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadelesini katılımcıların yüzde 44'ü desteklerken, yüzde 53'ü ise bu konudaki çalışmaları yetersiz buldu.Ankete katılanların yüzde 29'u, salgınla mücadele için aşılama kampanyasının "yolunda ilerlediğini" belirtirken, yüzde 63'ü ise yavaş işlediğini savundu.Kyodo'nun ağustos anketinde ise Suga ve kabinesine kamuoyu desteği, yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçmişti.
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japonya, yoşihide suga, seçim, kamuoyu
Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı 06:10 14.09.2021 (güncellendi: 06:11 14.09.2021)
Japonya'da yapılan bir anket, Başbakanı Yoşihide Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 30 oranında olduğunu ortaya koydu.
Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği anket, Suga ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.
Buna göre,
Suga ve kabinesine
Japonya içindeki kamuoyu desteği,
yüzde 30
olarak ölçüldü.
Son ankette hükümeti beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşüşle yüzde 50'ye geriledi.
Ankette sorulan
hükümetin yeni tip koronavirüsle mücadelesini
katılımcıların
yüzde 44'ü desteklerken,
yüzde
53'ü
ise bu konudaki çalışmalar
ı yetersiz
buldu.
Ankete katılanların yüzde 29'u, salgınla mücadele için aşılama kampanyasının "yolunda ilerlediğini" belirtirken, yüzde 63'ü ise yavaş işlediğini savundu.
Kyodo'nun ağustos anketinde ise Suga ve kabinesine kamuoyu desteği, yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçmişti.