https://tr.sputniknews.com/20210914/kalp-krizi-geciren-kisinin-salgin-nedeniyle-yogun-bakim-yatagi-bulunamadigi-icin-oldugu-bildirildi-1048881954.html

Kalp krizi geçiren kişinin salgın nedeniyle yoğun bakım yatağı bulunamadığı için öldüğü bildirildi

Kalp krizi geçiren kişinin salgın nedeniyle yoğun bakım yatağı bulunamadığı için öldüğü bildirildi

ABD’de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T02:55+0300

2021-09-14T02:55+0300

2021-09-14T02:55+0300

yaşam

abd

kalp krizi

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104224/88/1042248826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b61f64caff48b8027df5578930c01e08.jpg

Ray DeMonia’nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia’nın kaldırıldığı Alabama’daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.Tüm yoğun bakım ünitelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden aile, ölüm ilanında DeMonia’nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.ABD’de Kovid-19 virüsünün delta varyantının neden olduğu dalga nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak zorlaşıyor.Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı araştırma, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.CDC, geçen hafta Beyaz Saray’ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4.5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştı.Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin yarısından fazlasını Kovid-19 hastalarının kullanmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kalp krizi, koronavirüs