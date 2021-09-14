https://tr.sputniknews.com/20210914/kayseride-4-yasindaki-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-saniga-9-yil-hapis-cezasi--1048879116.html

Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası

Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T00:03+0300

2021-09-14T00:03+0300

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türkiye

cinsel istismar

çocuk

çocuğa tecavüz

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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki tutuklu sanık N.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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cinsel istismar, çocuk, çocuğa tecavüz