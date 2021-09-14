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Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası
Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası
Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T00:03+0300
2021-09-14T00:03+0300
2021-09-14T00:05+0300
türkiye
cinsel istismar
çocuk
çocuğa tecavüz
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki tutuklu sanık N.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.’nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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cinsel istismar, çocuk, çocuğa tecavüz
Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 9 yıl hapis cezası 00:03 14.09.2021 (güncellendi: 00:05 14.09.2021)
Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kimliği açıklanmayan 19 yaşındaki tutuklu sanık N.S. ve taraf avukatları hazır bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.’nin
‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’
suçundan
cezalandırılmasını istedi.
Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan
cinsel istismar
suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan
9 yıl hapis cezasına çarptırdı.