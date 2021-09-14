Kim Kardashian'ın Met Gala kostümü sosyal medyanın dilinde: 'Harry Potter'dan fırlayan ruh emici'
© VogueKİm Kardashian
© Vogue
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala'da yüzünü ve vücudunu tamamen kapatan kıyafeti ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Kardashian'ın kıyafeti sosyal medyada ise alay konusu haline geldi. Kullanıcılar ünlü yıldızı, 'Harry Potter filminden fırlamış bir ruh emiciye' benzetti.
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi.
Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı.
.@KimKardashian has arrived to the 2021 #MetGala. See every look from tonight's red carpet here: https://t.co/cJLWT3nSWH pic.twitter.com/GE9RcqT6Em— Vogue Magazine (@voguemagazine) September 14, 2021
Kısa sürede Kardashian'ın gecede çekilen fotoğrafları sosyal medyada da viral oldu.
Kim Kardashian on her way to 2021 MET Gala pic.twitter.com/hypX3Jham1— IG: @jpwphoto (@cameramanjake) September 13, 2021
Kullanıcıların çoğu ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti.
spot the difference 🤣— Alex Viola (@alexcviola) September 14, 2021
Kim Kardashian x Dementor #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/awT74Iipgm
OMG I didn’t know they came Kardashian was in Harry Potter 😮 #MetGala pic.twitter.com/ljAu4jkTPJ— Saúl Alejandro (@SaulAlejandr00) September 14, 2021
Kim Kardashian is mocked for resembling a 'Dementor' from Harry Potter in all-black Balenciaga look at 2021 #MetGala https://t.co/D2wG2sZnU4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2021
Kardashian bir gün önce de deri bir maske giyerken görüntülenmişti. Ünlü yıldızın, boşanma aşamasında olduğu konuşulan eşi Kanye West'in son çıkan albümü Donda'dan esinlendiği yorumları da yapıldı.