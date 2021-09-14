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Kim Kardashian'ın Met Gala kostümü sosyal medyanın dilinde: 'Harry Potter'dan fırlayan ruh emici'
Kim Kardashian'ın Met Gala kostümü sosyal medyanın dilinde: 'Harry Potter'dan fırlayan ruh emici'
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala'da yüzünü ve vücudunu tamamen kapatan kıyafeti ile gecenin en çok konuşulan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T10:16+0300
2021-09-14T10:16+0300
kim kardashian
harry potter
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New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi.Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı. Kısa sürede Kardashian'ın gecede çekilen fotoğrafları sosyal medyada da viral oldu. Kullanıcıların çoğu ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti. Kardashian bir gün önce de deri bir maske giyerken görüntülenmişti. Ünlü yıldızın, boşanma aşamasında olduğu konuşulan eşi Kanye West'in son çıkan albümü Donda'dan esinlendiği yorumları da yapıldı.
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kim kardashian, harry potter, met gala

Kim Kardashian'ın Met Gala kostümü sosyal medyanın dilinde: 'Harry Potter'dan fırlayan ruh emici'

10:16 14.09.2021
© VogueKİm Kardashian
Kİm Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Vogue
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian, moda dünyasının en büyük etkinliği Met Gala'da yüzünü ve vücudunu tamamen kapatan kıyafeti ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Kardashian'ın kıyafeti sosyal medyada ise alay konusu haline geldi. Kullanıcılar ünlü yıldızı, 'Harry Potter filminden fırlamış bir ruh emiciye' benzetti.
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümlerle bir araya getirdi.
Kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Kim Kardashian oldu. Reality şov yıldızı, vücudunu ve yüzünü tamamen kapatan siyah bir kıyafetle geceye katıldı.
Kısa sürede Kardashian'ın gecede çekilen fotoğrafları sosyal medyada da viral oldu.
Kullanıcıların çoğu ünlü yıldızı Harry Potter filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti.
Kardashian bir gün önce de deri bir maske giyerken görüntülenmişti. Ünlü yıldızın, boşanma aşamasında olduğu konuşulan eşi Kanye West'in son çıkan albümü Donda'dan esinlendiği yorumları da yapıldı.
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