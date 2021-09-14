https://tr.sputniknews.com/20210914/kursa-gitmek-icin-evden-cikan-cocuk-7-saat-sonra-bulundu-evi-bulamadim-1048880625.html

Kursa gitmek için evden çıkan çocuk 7 saat sonra bulundu: 'Evi bulamadım'

Kursa gitmek için evden çıkan çocuk 7 saat sonra bulundu: 'Evi bulamadım'

Bursa’da kursa gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu 7 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T01:38+0300

2021-09-14T01:38+0300

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yaşam

bursa

çocuk

kayıp

kurs

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Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi’nde bulunan kurs merkezine gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu kayıplara karıştı. Oğlu Batu Sırmaoğlu’ndan saatlerce haber alamayan ailesi ekiplere haber verdi. Yaklaşık 7 saat haber alınamayan Sırmaoğlu bulundu. Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edilen Sırmaoğlu’nun ilk söyledikleri “Babaanneme giderim diye metroya bindim, metro duraklarını karıştırınca bir daha da evi bulamadım’’ oldu.

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bursa, çocuk, kayıp, kurs