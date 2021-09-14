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https://tr.sputniknews.com/20210914/louis-armstrong-cia-ajani-olarak-kullanildi-iddiasi-bilseydi-dehsete-duserdi-1048887832.html
'Louis Armstrong, CIA ajanı olarak kullanıldı' iddiası: 'Bilseydi dehşete düşerdi'
'Louis Armstrong, CIA ajanı olarak kullanıldı' iddiası: 'Bilseydi dehşete düşerdi'
Efsanevi caz müzisyeni Louis Armstrong’un, ABD’nin Afrika’daki halkla ilişkiler çalışmalarında yer alırken, aslında CIA tarafından gizli operasyonlar için... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T11:03+0300
2021-09-14T11:04+0300
dünya
abd
cia
louis armstrong
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Dünyaca ünlü caz müzisyeni Louis Armstrong’un 1960 yılında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Afrika turnesinin, kendisinin bilgisi olmadan Amerikan istihbarat kuruluşu CIA tarafından Afrika’daki gizli operasyonlar için bir kılıf olarak kullanıldığı öne sürüldü. ABD’nin Afrika ülkelerindeki imajını iyileştirmek amacıyla düzenlenen birkaç aylık Afrika turnesine katılan Armstrong’un, 1960 yılının kasım ayında Kongo’da eşi ve bir ABD’li diplomatla birlikte katıldığı yemekte kandırıldığı da belirtildi. Yemeğin ev sahibinin kim olduğuyla ilgili Armstrong’a yalan söylendiği, siyasi ataşe olarak tanıtılan kişinin aslında CIA’nin Kongo şefi olduğu ortaya çıktı.'O bir Truva Atı'ydı'CIA’nin 1950 ve 1960’lı yıllarda Orta ve Batı Afrika’daki faaliyetlerini ortaya çıkaran 'Beyaz Kötülük'kitabının yazarı olan ve Londra Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Susan Williams, Louis Armstrong’un ABD istihbaratı tarafından nasıl kullanıldığını anlattı. Williams, “Armstrong CIA için aslında bir Truva Atı’ydı. Bu gerçekten çok üzücü. Armstrong doğru veya yanlış olarak anlam verdiklerine tamamen aykırı bir şekilde bir çıkara hizmet etmek üzere kullanıldı. Bilseydi, dehşete düşerdi” ifadelerini kullandı.'ABD'li istihbaratçılar Uranyumun peşindeydi''Beyaz Kötülük' adlı kitabın yazarı Susan Williams’ın Birleşmiş Milletler (BM) arşivlerinde elde ettiği belgelerin, Louis Armstrong’un davet edildiği yemeğin ev sahibinin, CIA İstasyon Şefi Larry Devlin olduğunu gösterdiği belirtildi. Öte yandan yemekteki diğer ABD’li istihbarat yetkililerinin, Afrika ülkesi Kongo’da Armstrong’un turnesini, o dönem ülkeden yeni ayrılan, stratejik olarak çok önemli ve oldukça zengin Katanga eyaletine erişim sağlamak için kullandığı da kaydedildi. Williams, Armstrong olmasaydı, CIA yetkililerinin, bin 500 ton uranyuma sahip Katanga madencilik altyapısından üst düzey yetkililerle görüşemeyeceklerini aktardı. Armstrong’un Katanga turnesinin mükemmel bir fırsat olduğuna değinen Williams, “Bir kılıfa ihtiyaçları vardı ve bu turne onlara bunu sağladı” dedi.'Hükümet desteklediğim politikaları temsil etmiyor'Kongo’ya 59 yaşındayken giden Louis Armstrong ise Afrika turnesinde edindiği deneyimlerden ilham alarak 'Gerçek Elçiler' adlı bir müzikal ve albüm yaptı. Armstrong’un söz konusu albümde, ABD hükümetinin kıtadaki halkla ilişkiler çalışmalarında yer almasıyla ilgili çok derin karmaşık duygular içinde olduğunu gösterdiği de belirtiliyor. Louis Armstrong albümünde “Ben hükümeti temsil etsem de, hükümet benim desteklediğim bazı politikaları temsil etmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
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abd, cia, louis armstrong

'Louis Armstrong, CIA ajanı olarak kullanıldı' iddiası: 'Bilseydi dehşete düşerdi'

11:03 14.09.2021 (güncellendi: 11:04 14.09.2021)
© DHACIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
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Efsanevi caz müzisyeni Louis Armstrong’un, ABD’nin Afrika’daki halkla ilişkiler çalışmalarında yer alırken, aslında CIA tarafından gizli operasyonlar için kullanıldığı öne sürüldü
Dünyaca ünlü caz müzisyeni Louis Armstrong’un 1960 yılında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Afrika turnesinin, kendisinin bilgisi olmadan Amerikan istihbarat kuruluşu CIA tarafından Afrika’daki gizli operasyonlar için bir kılıf olarak kullanıldığı öne sürüldü. ABD’nin Afrika ülkelerindeki imajını iyileştirmek amacıyla düzenlenen birkaç aylık Afrika turnesine katılan Armstrong’un, 1960 yılının kasım ayında Kongo’da eşi ve bir ABD’li diplomatla birlikte katıldığı yemekte kandırıldığı da belirtildi. Yemeğin ev sahibinin kim olduğuyla ilgili Armstrong’a yalan söylendiği, siyasi ataşe olarak tanıtılan kişinin aslında CIA’nin Kongo şefi olduğu ortaya çıktı.

'O bir Truva Atı'ydı'

CIA’nin 1950 ve 1960’lı yıllarda Orta ve Batı Afrika’daki faaliyetlerini ortaya çıkaran 'Beyaz Kötülük'kitabının yazarı olan ve Londra Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Susan Williams, Louis Armstrong’un ABD istihbaratı tarafından nasıl kullanıldığını anlattı. Williams, “Armstrong CIA için aslında bir Truva Atı’ydı. Bu gerçekten çok üzücü. Armstrong doğru veya yanlış olarak anlam verdiklerine tamamen aykırı bir şekilde bir çıkara hizmet etmek üzere kullanıldı. Bilseydi, dehşete düşerdi” ifadelerini kullandı.
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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'ABD'li istihbaratçılar Uranyumun peşindeydi'

'Beyaz Kötülük' adlı kitabın yazarı Susan Williams’ın Birleşmiş Milletler (BM) arşivlerinde elde ettiği belgelerin, Louis Armstrong’un davet edildiği yemeğin ev sahibinin, CIA İstasyon Şefi Larry Devlin olduğunu gösterdiği belirtildi. Öte yandan yemekteki diğer ABD’li istihbarat yetkililerinin, Afrika ülkesi Kongo’da Armstrong’un turnesini, o dönem ülkeden yeni ayrılan, stratejik olarak çok önemli ve oldukça zengin Katanga eyaletine erişim sağlamak için kullandığı da kaydedildi. Williams, Armstrong olmasaydı, CIA yetkililerinin, bin 500 ton uranyuma sahip Katanga madencilik altyapısından üst düzey yetkililerle görüşemeyeceklerini aktardı. Armstrong’un Katanga turnesinin mükemmel bir fırsat olduğuna değinen Williams, “Bir kılıfa ihtiyaçları vardı ve bu turne onlara bunu sağladı” dedi.

'Hükümet desteklediğim politikaları temsil etmiyor'

Kongo’ya 59 yaşındayken giden Louis Armstrong ise Afrika turnesinde edindiği deneyimlerden ilham alarak 'Gerçek Elçiler' adlı bir müzikal ve albüm yaptı. Armstrong’un söz konusu albümde, ABD hükümetinin kıtadaki halkla ilişkiler çalışmalarında yer almasıyla ilgili çok derin karmaşık duygular içinde olduğunu gösterdiği de belirtiliyor. Louis Armstrong albümünde “Ben hükümeti temsil etsem de, hükümet benim desteklediğim bazı politikaları temsil etmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
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