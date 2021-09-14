https://tr.sputniknews.com/20210914/macronun-eski-yakin-korumasi-hakim-karsisinda-1048880506.html

Macron'un eski yakın koruması hakim karşısında

Macron'un eski yakın koruması hakim karşısında

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski yakın koruması Benalla, silahla poz vermek, 1 Mayıs gösterilerinde 2 kişiyi dövmek ve evrakta sahtecilikten yargılanıyor. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T01:37+0300

2021-09-14T01:37+0300

2021-09-14T01:37+0300

dünya

emmanuel macron

koruma

alexandre benella

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın silahla poz vermek ve 2 kişiye şiddet uygulamakla suçlandığı davanın görülmesine başlandı.Benalla, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz verdiği, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi dövdüğü ve 2018'de görevden alındıktan sonra hizmet ve diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle evrakta sahtecilikten yargılanıyor.Macron'un eski yakın koruması, 1 Ekim'e kadar sürmesi beklenen duruşmaların ilk gününde poz verdiği silahın gerçek değil, su tabancası olduğunu öne sürdü.Silah gerçek olmasa da fotoğraftan pişmanlık duyduğunu dile getiren Benalla'nın duruşmada ilerleyen günlerde diğer suçlamalara da cevap vermesi bekleniyorNe olmuştu?Le Monde gazetesinin Temmuz 2018'de, Benalla'nın 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında polis gibi davranarak 2 kişiye şiddet uyguladığını gösteren videoyu ortaya çıkarmasıyla patlak veren skandalla, Macron'un eski yakın koruması Fransa gündemine oturmuştu.2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz vermek ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi dövmekten açılan soruşturmalarda suçlu bulunan Benalla, 2018'deki skandalın ardından Elysee Sarayı'ndaki görevinden azledilmişti.

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emmanuel macron, koruma, alexandre benella