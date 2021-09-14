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Mesafeyi beğenmeyen taksici yolcuyu kabul etmedi: 'İstediğin yere şikayet et'
Mesafeyi beğenmeyen taksici yolcuyu kabul etmedi: 'İstediğin yere şikayet et'
İstanbul Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı. Şikayette bulunacağını söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T01:00+0300
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türkiye
istanbul
bakırköy
şöför
taksi
yolcu
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İstanbul Bakırköy’de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.
türkiye
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istanbul, bakırköy, şöför, taksi, yolcu

Mesafeyi beğenmeyen taksici yolcuyu kabul etmedi: 'İstediğin yere şikayet et'

01:00 14.09.2021 (güncellendi: 01:02 14.09.2021)
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı. Şikayette bulunacağını söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.
İstanbul Bakırköy’de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.
Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.
Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.
Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.
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