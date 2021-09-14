https://tr.sputniknews.com/20210914/mesafeyi-begenmeyen-taksici-yolcuyu-kabul-etmedi-istedigin-yere-sikayet-et-1048879953.html

Mesafeyi beğenmeyen taksici yolcuyu kabul etmedi: 'İstediğin yere şikayet et'

Mesafeyi beğenmeyen taksici yolcuyu kabul etmedi: 'İstediğin yere şikayet et'

İstanbul Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı. Şikayette bulunacağını söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T01:00+0300

2021-09-14T01:00+0300

2021-09-14T01:02+0300

türkiye

istanbul

bakırköy

şöför

taksi

yolcu

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İstanbul Bakırköy’de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

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istanbul

bakırköy

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, bakırköy, şöför, taksi, yolcu