https://tr.sputniknews.com/20210914/mikati-lubnana-dis-yardim-saglasa-da-2022-secimleri-ozellikle-cumhurbaskanligi-isleri-kizistirir-1048942299.html

'Mikati Lübnan'a dış yardım sağlasa da 2022 seçimleri, özellikle cumhurbaşkanlığı işleri kızıştırır'

'Mikati Lübnan'a dış yardım sağlasa da 2022 seçimleri, özellikle cumhurbaşkanlığı işleri kızıştırır'

Doç. Atlıoğlu’ya göre, Lübnan'da iç savaşta bile görülmemiş ekonomik kriz eşliğinde başbakan olan Mikati dış yardımları seferber edebilir. Ancak 2022... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T22:42+0300

2021-09-14T22:42+0300

2021-09-15T22:56+0300

eksen

suriye

lübnan

hasan nasrallah

beyrut

necib mikati

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'Minyatür Ortadoğu' denilen Lübnan'da her daim geçerli siyasi krizlere son üç senede giderek derinleşen ekonomik kriz eklenmişken, bu kez de 13 aylık sancılı bir sürecin ardından geçmişte başbakanlık yapmış Necip Mikati, bir kez daha ipi göğüsledi. 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'taki liman faciasının ardından yeniden hükümetsiz kalan Lübnan'da son dönemde akaryakıt ve elektrik krizi had safhaya çıkmışken, mezhep ayrımlarına dayalı sistemde öne çıkan Mikati oldu. Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un görevlendirdiği Mikati, 24 bakandan oluşan yeni bir kabine kurdu. Mikati'nin ilk işi IMF ve Dünya Bankası ile Körfez hattından çökmüş ekonomiye kredi sağlamak olacak.Lübnan'ın yeni hükümeti, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın girişimiyle İran'dan akaryakıt alımının gündeme gelmesinin ardından, ABD'nin de acımasız Sezar Yasası'na rağmen Suriye'nin de kullanırak Mısır ve Ürdün'den ülkeye akaryakıt sağlanması için kolları sıvadığı bir döneme denk geldi.Gelişmeleri Lübnan üzerine çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Yasin Atlıoğlu ile konuştuk.‘Lübnan’da iç savaşta bile görülmemiş bir iktisadi kriz var’Doç. Yasin Atlıoğlu'na göre, hükümet krizlerine alışık Lübnan'da siyasi krizin iç savaşta bile görülmemiş düzeyde bir ekonomik kriz eşliğinde yaşanması çok daha vahim bir durum ortaya çıkarttı. Necip Mikati'nin daha önce denenmiş bir başbakan olduğunu anımsatan Atlıoğlu, karşıt gruplar arasında iletişim kurabilecek yeteneklerine karşılık işinin zor olduğunu dile getirdi. Atlıoğlu, ekonomik krizin aldığı boyutlarla birlikte gelecek yıl ülkede seçim senesi olmasının etkili olacağını vurguladı:'Hem İran hem ABD hattının enerji krizine karşı devreye girmesi Lübnan için olumlu ama'Atlıoğlu, Hizbullah'ın İran'dan akaryakıt, buna karşılık ABD'nin de Mısır üzerinden Ürdün ve Suriye dahil Lübnan'a doğalgaz tedarikine soyunmasının karşıt gibi görünmesine karşılık ülke açısından olumlu gelişmeler olduğu görüşünde. Atlıoğlu, IMF'den para alınması ve Fransa öncülüğündeki mali yardım girişimleri ile Körfez'den alınacak paraların Mikati'nin normalleşme adımlarını kolaylaştırabileceğini belirtti. Ancak ülke içindeki rakip siyasi aktörlerin en azından kavgayı bırakmaları gerektiğine dikkat çeken Atlıoğlu, seçimlerin yaklaşmasının ise bu açıdan umut vermediğini dile getirdi:‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde işler kızışabilir'Lübnan'da mezhep ayrımlarına dayalı sistem nedeniyle parlamento seçimlerinde değişen bir şey olamayacağını aktaran Atlıoğlu, cumhurbaşkanlığı içinse işlerini kızışabileceğini belirtti. Atlıoğlu, cumhurbaşkanlığı meselesinde dış aktörlerin de etkili olmak için devreye girebileceklerini vurguladı:‘Hem İran hem Batı kanadının enerji krizini çözmeye girişmesi Lübnan'ı kurtarmak için değil siyasi rekabetin sonucu'Atlıoğlu, Lübnan'ın enerji krizine çözüm çabalarının umulmadık biçimde bölgedeki siyasi rekabete neden olarak Lübnanlıların hayrına sonuçlar doğurmasına dikkat çekti. İran petrolünün Suriye üzerinden taşınması kadar ABD'nin öncülüğünü çektiği alternatifte de Suriye'nin anıldığını belirten Atlıoğlu, bu vesileyle Suriyeli bakanın Amman'daki toplantıya katılmasına atıfta bulundu:‘Lübnan’da siyaset yapılabilmesi için ülkeye para verilmesi gerekir, Türkiye’nin böyle bir durumu yok’Lübnan'ın elektrik ihtiyacında geçmişte Türk özel sektörü yüzer elektrik santraliyle rol oynarken, ülkedeki son krizde Türkiye'nin ismi anılmıyor. Atlıoğlu, Arap isyanları sırasında Ankara'nın Hizbullah karşıtı cephede yer alarak çektiği tepkiden sonra Lübnan iç siyasetine karışmamaya özen gösterdiğini belirtirken, Ankara'nın da Katar gibi son dönemde Lübnan bağlamında 'ortalıkta görünmediğini' vurguladı. Atlıoğlu, Lübnan'da etkili olabilmek için ya para yahut enerji sağlanması gerektiğini söylerken, riskli bir ortamda Ankara'nın Lübnan işlerine karışmamasının daha hayırlı olacağı görüşünde:'Kimse ben bu mezhepçi sistemi tasfiye edeceğim demiyor'Atlıoğlu, Lübnan'da siyaset sınıfına dair tepkilere karşın kimsenin çıkıp krizlerin kaynağı mezhepçi sistemi değiştirmeye yeltenmediğini anımsatırken, bunun ülke için çok kötü bir durum olduğunu belirtti:"İşin ilginci Lübnan klasik geleneksel liderlerin dışında bir alternatif de üretemiyor. Bir kişi çıkıp ‘Ben bu mezhepçi sistemi tasfiye edeceğim’ diyemiyor. Hizbullah zaman zaman iyi olur değiştirsek diyor ama hiçbir partinin programında böyle bir şey yok. Ben iktidara geleceğim, bu mezhepçi sistemi tasfiye edeceğim diyen bir alternatif aktör üretemiyor. Bu Lübnan için çok kötü bir durum.”

suriye

lübnan

beyrut

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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suriye, lübnan, hasan nasrallah, beyrut, necib mikati