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Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli’den bir talihliye çıktı. 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyenin, Pamukkale... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:04+0300
2021-09-14T16:06+0300
türkiye
denizli
ikramiye
milli piyango idaresi
kupon
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Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi.Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına "Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır" yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.'Kimseye çıkmaz diye bir algı yaratılmıştı'Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" denildi.İkramiye, 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet etmişti.
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denizli, ikramiye, milli piyango idaresi, kupon

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı

16:04 14.09.2021 (güncellendi: 16:06 14.09.2021)
© DHADenizli'deki Milli Piyango bayi
Denizli'deki Milli Piyango bayi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
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Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli’den bir talihliye çıktı. 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyenin, Pamukkale ilçesindeki bayiden oynandığı belirlendi.
Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi.
Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına "Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır" yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

'Kimseye çıkmaz diye bir algı yaratılmıştı'

Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.
Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.
Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" denildi.
İkramiye, 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet etmişti.
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