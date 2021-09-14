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MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tatbikat
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, ​​​​​​​"Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), tatbikat

MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

20:10 14.09.2021
© FotoğrafTürk askeri, MSB,
Türk askeri, MSB, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf
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Milli Savunma Bakanlığı, Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, ​​​​​​​"Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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