https://tr.sputniknews.com/20210914/odtu-rektorlugu-acikladi-mezuniyet-toreni-yapilmayacak-1048884391.html

ODTÜ rektörlüğü açıkladı: Mezuniyet töreni yapılmayacak

ODTÜ rektörlüğü açıkladı: Mezuniyet töreni yapılmayacak

ODTÜ Rektörlüğü, öğrenciler ve akademisyenlerden gelen taleplere karşın her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve mezun olan... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T07:57+0300

2021-09-14T07:57+0300

2021-09-14T07:56+0300

türkiye

odtü

iptal

mezuniyet töreni

mezuniyet

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Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte öğrenciler ve akademisyenler, törenin yeniden Devrim Stadyumu’nda yapılması çağrısıyla eylem yapmış ve sosyal medyada çalışma gerçekleştirmişti. Rektörlük, çağrıların ardından 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti gönderdi.'Vakaların arttığı' kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denildi.Ayrıca iletide, 'geçen yıllarda düzenlenen törenlerde bazı istenmeyen ve üniversiteye yakışmayan gelişmelerin yaşandığı' belirtildi.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Banu Poyraz, “Pandeminin bahane edilmesiyle geleneklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20200620/mezuniyet-torenlerini-online-yapip-canli-yayinda-kep-attilar-1042288705.html

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odtü, iptal, mezuniyet töreni, mezuniyet