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Öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle bir okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:38+0300
2021-09-14T16:38+0300
2021-09-14T16:38+0300
türkiye
antalya
okul
dava
soruşturma
okul müdürü
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Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
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antalya, okul, dava, soruşturma, okul müdürü
Öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle bir okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin
okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.
Bu paylaşımların
ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari
soruşturma
başlattı.
Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.