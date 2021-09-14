https://tr.sputniknews.com/20210914/op-dr-uregen-burun-tikanikligi-kilo-almaya-sebep-oluyor-1048889934.html

Op. Dr. Üregen: Burun tıkanıklığı kilo almaya sebep oluyor

Op. Dr. Üregen: Burun tıkanıklığı kilo almaya sebep oluyor

Burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken nefes almada yarattığı güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durumdur. Op. Dr. Emre Üregen... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T12:19+0300

2021-09-14T12:19+0300

2021-09-14T12:23+0300

yaşam

burun

nefes

kortizol

kilo

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Burnun tıkanık olması, koku duyusunda bozukluk ve kaliteli nefes alamamak olarak kendini gösterir. Nefes alamamaya bağlı olarak İleri boyutta Uyku Apnesine de sebep olabilen bu durum nedeniyle uykunun sık sık bölünmesi, beraberinde uykusuzluk, ağız kuruluğu, gün içinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterir.Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.Başlıca bu üç durumla ortaya çıkan burundaki nefes alma güçlüğü ve tıkanıklığı, ileri boyutta horlamaya neden olup uyku kalitesini bozarken aynı anda da burundan yeterli oksijen alımını da kısıtladığından kişinin kilo verememesine, hatta aynı şekilde beslenip egzersiz yapmasına rağmen kilo artışına neden olabilir.Peki bu burun tıkanıklığı İle kilo alımı bağlantısı hangi mekanizmayla gelişiyor?CNN Türk’ün haberine göre, burun tıkanıklığı, gece ağzı açık uyuma ve horlamaya da yol açarak oksijen seviyesinde azalmaya neden olur.Vücuttaki yağ yakımının doğru işleyebilmesi için dokulardaki oksijen oranı önemlidir ve herhangi bir sebeple gün içinde veya uykuda oksijen alımının azalması durumunda beraberinde yağ yakımınız yavaşlar.Oksijen oranının azalmasının dokularda yarattığı stres sonucu stres Hormonu olarak bilinen Kortizolün salgılanmasında da artış olur. Kortizol aynı zamanda vücutta yağ oluşumunu tetikleyen bir hormondur ve buna bağlı olarak da vücutta yağ depolanması artar.Fark edilmezse uykuda nefes durmasına neden olabilirÜregen, "Kliniğime burun ameliyatı düşüncesiyle başvuran hastaların yüzde 70‘i burun içinde tıkanıklığa sebep olan bir kemik veya kıkırdak eğriliğinden haberdar değildir; muayene sonrasında öğrenir. Ameliyat sırasında bu tıkanıklıklar büyük oranda çözülür ve hasta iyi nefes alma özgürlüğüne kavuşur" dedi.

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burun, nefes, kortizol, kilo