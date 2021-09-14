https://tr.sputniknews.com/20210914/peskov-putin-ve-esad-afganistani-konustu-1048891823.html
Peskov: Putin ve Esad Afganistan’ı konuştu
Peskov: Putin ve Esad Afganistan’ı konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la gerçekleştirdiği görüşmede... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T13:12+0300
2021-09-14T13:12+0300
2021-09-14T13:12+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
beşar esad
dmitriy peskov
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Gazetecilere konuşan Peskov, “Öncelikle de Suriye'deki durum ve ikili ilişkiler hakkında olmak üzere liderler kapsamlı bir şekilde fikir paylaşımında bulundu. Elbette Afganistan da konuşuldu. Karşılıklı etkileşimin geliştirilmesine yönelik gelecekteki planlar ele alındı” ifadelerini kullandı.‘Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadı’Putin’in dün gün içinde karantinaya girebileceğini söylemesine rağmen neden Esad ile görüştüğü sorulan Peskov, “Burada mantıksız bir şey yok. Birincisi Esad’la günün sonunda değil, başında görüştüğünü söyleyebilirim. Putin iş gününün başında Esad ile görüştü. Görüşme dün karantinanın gerektiğine ilişkin karar alınmadan önce gerçekleşti. Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadı” dedi.‘Putin kesinlikle sağlıklı’Peskov, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya giren Putin’in kesinlikle sağlıklı olduğunu ifade etti.Putin’e PCR testi yapılıp yapılmadığı veya sonucun negatif olup olmadığı sorusuna karşılık da Peskov, “Kesinlikle” yanıtını verdi.‘Güvenlik sebebiyle görüşme hakkında bilgi verilmedi’Peskov, “İzlenmesi gereken belirli güvenlik hususları mevcut, bu kesinlikle açık. Bundan dolayı liderlerin görüşmesi hakkında bilgi verilmedi” dedi.Peskov, Esad’ın ülkesine dönmesinin ardından görüşmeyle ilgili tüm bilgilerin basına sunulduğunu ekledi.
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rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad, dmitriy peskov
Peskov: Putin ve Esad Afganistan’ı konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la gerçekleştirdiği görüşmede Afganistan’daki durumu konuştuğunu söyledi. Peskov, karantinaya giren Putin’in sağlığının yerinde olduğunu, kimsenin sağlığının tehlikeye atılmadığını da kaydetti.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Öncelikle de Suriye'deki durum ve ikili ilişkiler hakkında olmak üzere liderler kapsamlı bir şekilde fikir paylaşımında bulundu. Elbette Afganistan da konuşuldu. Karşılıklı etkileşimin geliştirilmesine yönelik gelecekteki planlar ele alındı” ifadelerini kullandı.
‘Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadı’
Putin’in dün gün içinde karantinaya girebileceğini söylemesine rağmen neden Esad ile görüştüğü sorulan Peskov, “Burada mantıksız bir şey yok. Birincisi Esad’la günün sonunda değil, başında görüştüğünü söyleyebilirim. Putin iş gününün başında Esad ile görüştü. Görüşme dün karantinanın gerektiğine ilişkin karar alınmadan önce gerçekleşti. Kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadı” dedi.
‘Putin kesinlikle sağlıklı’
Peskov, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs
vakaları nedeniyle karantinaya giren Putin’in kesinlikle sağlıklı olduğunu ifade etti.
Putin’e PCR testi yapılıp yapılmadığı veya sonucun negatif olup olmadığı sorusuna karşılık da Peskov, “Kesinlikle” yanıtını verdi.
‘Güvenlik sebebiyle görüşme hakkında bilgi verilmedi’
Peskov, “İzlenmesi gereken belirli güvenlik hususları mevcut, bu kesinlikle açık. Bundan dolayı liderlerin görüşmesi hakkında bilgi verilmedi” dedi.
Peskov, Esad’ın ülkesine dönmesinin ardından görüşmeyle ilgili tüm bilgilerin basına sunulduğunu ekledi.