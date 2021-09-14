https://tr.sputniknews.com/20210914/politico-biden-yonetimi-misira-yonelik-bazi-askeri-yardimlari-geri-cekecek-1048903441.html

Politico: Biden yönetimi, Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek

Politico: Biden yönetimi, Mısır'a yönelik bazı askeri yardımları geri çekecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır'a yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık şartlı askeri yardımların bazılarını insan hakları endişeleri nedeniyle geri çekeceği... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:46+0300

2021-09-14T19:46+0300

2021-09-14T19:46+0300

dünya

abd

mısır

joe biden

askeri yardım

yardım

karar

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Biden yönetimi Mısır'a yapılan bazı askeri yardımları geri çekmeye hazırlanıyor.Politico'ya konuşan konuya yakın kaynaklar, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki şartlı askeri yardımların 130 milyon dolarlık kısmının, Mısır'daki insan hakları ihlalleri iddialarından doğan endişe dolayısıyla geri çekileceğini kaydetti.Askeri yardımların 170 milyon dolarlık kısmının Mısır'a verilmeye devam edileceğini kaydeden kaynaklar, 130 milyon dolarlık kısım için Mısır'dan belirli insan hakları standartlarının karşılanmasının isteneceğini belirtti.Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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abd, mısır, joe biden, askeri yardım, yardım, karar