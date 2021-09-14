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https://tr.sputniknews.com/20210914/putin-ile-esad-moskovada-bir-araya-geldi-1048886101.html
Putin ile Esad, Moskova'da bir araya geldi
Putin ile Esad, Moskova'da bir araya geldi
Suriye lideri Beşar Esad, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:57+0300
2021-09-14T10:04+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
esad
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Dışarıya duyurulmayan bir ziyaretle Moskova'ya giden Suriye lideri Beşar Esad ile Rusya lideri Vladimir Putin, askeri işbirliği ve mevcut siyasi durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. “Sizi tekrar Moskova'da ağırlamaktan çok memnunum" diyen Putin ayrıca, Esad'ın doğum gününü de kutladı. Suriye'de terör faaliyetlerinin hala devam ettiğini vurgulayan Putin, görüşmede şunları söyledi: “Ne yazık ki, sadece bölgenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda sivilleri terörize etmeye devam eden teröristlerin direniş yatakları hala var. Bununla birlikte, mülteciler aktif olarak kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Sizin davetiniz üzerine Suriye'deyken, insanların aktif olarak evlerini restore ettiğini, barışçıl bir hayata geri dönmek için çalıştığını kendi gözlerimle gördüm." Putin ayrıca, Rusya ve Suriye'nin ortak çabaları sayesinde 'teröristlerin çok ciddi, önemli zararlar gördüğüne' dikkat çekti ve Esad liderliğinde Suriye hükümetinin 'toprağın yüzde 90'ını kontrol ettiğini' söyledi. Putin ayrıca, Suriye'deki yabancı silahlı güçlerin yasa dışı varlığının ülkenin bütünleşmesini engellediğini söyledi: "Bana göre asıl sorun, nihayetinde, Birleşmiş Milletler kararı ve sizin rızanız olmaksızın ülkenin belirli bölgelerinde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmasıdır ki bu da uluslararası hukuka açıkça aykırıdır." Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Suriye ve Rusya'nın 'terörün yok edilmesinde önemli sonuçlar elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşünü de kolaylaştırdığını' söyledi. Esad, "Uluslararası terörün sınır tanımadığı ve bir enfeksiyon gibi dünyaya yayıldığı göz önüne alındığında, ordularımızın tüm insanlığı bu kötülükten korumaya büyük katkı sağladığını söyleyebilirim" dedi. Putin ayrıca, Rusya ile Suriye arasındaki ticaretin yüzde 250 oranında arttığını söyledi. ABD ve müttefikleri, 2014'ten beri isyancıları ve Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) desteklemek için Suriye'de askeri operasyon yürütüyor. Suriye hükümeti ile müttefikleri Rusya ve İran, ABD ve Türkiye'yi ülkede yasa dışı bir şekilde asker bulundurduğu için eleştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210426/kremlin-putin-esad-ile-rus-asilarinin-tedariki-dahil-koronavirusle-mucadeledeki-isbirligini-gorustu-1044360774.html
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rusya, suriye, vladimir putin, esad

Putin ile Esad, Moskova'da bir araya geldi

09:57 14.09.2021 (güncellendi: 10:04 14.09.2021)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girPutin ile Esad Moskova'da bir araya geldi
Putin ile Esad Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Suriye lideri Beşar Esad, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Dışarıya duyurulmayan bir ziyaretle Moskova'ya giden Suriye lideri Beşar Esad ile Rusya lideri Vladimir Putin, askeri işbirliği ve mevcut siyasi durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Esad'ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
“Sizi tekrar Moskova'da ağırlamaktan çok memnunum" diyen Putin ayrıca, Esad'ın doğum gününü de kutladı. Suriye'de terör faaliyetlerinin hala devam ettiğini vurgulayan Putin, görüşmede şunları söyledi:
“Ne yazık ki, sadece bölgenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayıp aynı zamanda sivilleri terörize etmeye devam eden teröristlerin direniş yatakları hala var. Bununla birlikte, mülteciler aktif olarak kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Sizin davetiniz üzerine Suriye'deyken, insanların aktif olarak evlerini restore ettiğini, barışçıl bir hayata geri dönmek için çalıştığını kendi gözlerimle gördüm."
Putin ayrıca, Rusya ve Suriye'nin ortak çabaları sayesinde 'teröristlerin çok ciddi, önemli zararlar gördüğüne' dikkat çekti ve Esad liderliğinde Suriye hükümetinin 'toprağın yüzde 90'ını kontrol ettiğini' söyledi.
Putin ayrıca, Suriye'deki yabancı silahlı güçlerin yasa dışı varlığının ülkenin bütünleşmesini engellediğini söyledi:
"Bana göre asıl sorun, nihayetinde, Birleşmiş Milletler kararı ve sizin rızanız olmaksızın ülkenin belirli bölgelerinde yabancı silahlı kuvvetlerin bulunmasıdır ki bu da uluslararası hukuka açıkça aykırıdır."
Vladimir Putin-Beşar Esad görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2021
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Suriye ve Rusya'nın 'terörün yok edilmesinde önemli sonuçlar elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşünü de kolaylaştırdığını' söyledi. Esad, "Uluslararası terörün sınır tanımadığı ve bir enfeksiyon gibi dünyaya yayıldığı göz önüne alındığında, ordularımızın tüm insanlığı bu kötülükten korumaya büyük katkı sağladığını söyleyebilirim" dedi.
Putin ayrıca, Rusya ile Suriye arasındaki ticaretin yüzde 250 oranında arttığını söyledi. ABD ve müttefikleri, 2014'ten beri isyancıları ve Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) desteklemek için Suriye'de askeri operasyon yürütüyor.
Suriye hükümeti ile müttefikleri Rusya ve İran, ABD ve Türkiye'yi ülkede yasa dışı bir şekilde asker bulundurduğu için eleştiriyor.
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