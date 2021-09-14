https://tr.sputniknews.com/20210914/putin-reisi-lukasenko-ve-mirziyoyevle-telefonda-gorustu-1048898729.html

Putin; Reisi, Lukaşenko ve Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Putin; Reisi, Lukaşenko ve Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T16:34+0300

2021-09-14T16:34+0300

2021-09-14T16:34+0300

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aleksandr lukaşenko

ibrahim reisi

görüşme

telefon görüşmesi

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Kremlin'in açıklamasına göre Putin ve Reisi, İran liderinin 17 Eylül'de Duşanbe'de yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne gözlemci olarak katılması ışığında ŞİÖ'nün gündemindeki konuları ele aldı.Çeşitli alanlardaki karşılıklı çıkarlara dayanan Rusya-İran ilişkilerinin güçlendirilmesinden yana olduklarını belirten Putin ve Reisi, ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğine ve koronavirüsle mücadele lanında koordineli bir işbirliği yürütüldüğüne dikkat çekti.Liderler, İran'ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) son durumu da dahil uluslararası gündemdeki çeşitli konuları da istişare etti.Lukaşenko ile Zapad-2021 tatbikatını ve Afganistan'ı konuştu9 Eylül'de Moskova'da gerçekleştirilen zirvenin devamı niteliğindeki görüşmede Putin ve Lukaşenko, iki ülke ordularının gerçekleştirdiği Zapad-2021 tatbikatının sonuçları da dahil ikili işbirliği konularını değerlendirdi.Putin ve Lukaşenko, Afganistan'daki durumu da istişare etti.Putin-Mirziyoyev görüşmesinde Afganistan ele alındıPutin ile Özbek mevkidaşı, Afganistan'daki durumu konuşurken ikili temasları sürdürmeyi kararlaştırdı.

https://tr.sputniknews.com/20210914/putin-titrelerim-yuksek-kovid-hastasiyla-temasimdan-sonra-sputnik-vnin-nasil-calistigini-gorelim-1048897101.html

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rusya, belarus, vladimir putin, iran, aleksandr lukaşenko, ibrahim reisi, görüşme, telefon görüşmesi