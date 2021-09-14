https://tr.sputniknews.com/20210914/rus-disisleri-avrupa-parlamentosunun-duma-secimlerinin-taninmamasi-yonundeki-raporu-anormallik-1048900199.html
Rus Dışişleri: Avrupa Parlamentosu’nun Duma seçimlerinin tanınmaması yönündeki raporu anormallik
Rus Dışişleri: Avrupa Parlamentosu’nun Duma seçimlerinin tanınmaması yönündeki raporu anormallik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T17:13+0300
2021-09-14T17:13+0300
2021-09-14T17:13+0300
rusya
mariya zaharova
duma
avrupa parlamentosu (ap)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044881143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_deac5e7033aa604c20751ba79d080a7c.jpg
YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olunması çağrısının yer aldığı raporun bir anormallik olduğunu ifade etti.Zaharova, “Bir tür yasallıktan bahsedildiğinde her zaman, önce bir mevzuat veya uluslararası hukuk ihlali oluyor, iç mevzuat ihlali tespit ediliyor, ardından değerlendirme yapılıyor ve sonrasında çıkarımlar geliyor. Burada ise her şey tam tersine. Önce AB'nin (Devlet Duması seçimlerinin tanınmasını) reddetmeye hazır olması gerektiği sonucuna varılıyor, ardındansa varsayım niteliğinde bir şey gösteriliyor. Bu bir anormallik” diye konuştu.Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye raporuDaha önce Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Brüksel'in uluslararası normları ihlal ettiğine kanaat getirmesi halinde AB'nin Rusya’daki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımamaya hazır olmasını önermişti. Belgenin metni 56 komite üyesi tarafından onaylandı, 9 kişi aleyhte oy kullandı, 5 kişi ise çekimser kaldı. Avrupa Parlamentosu’nun rapor ve kararları tavsiye niteliğinde olup AB’nin diğer kurumları tarafından uyulması zorunlu bir belge değil.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ve diğer seçim süreçleri 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimler, karma seçim sistemi altında beş yılda bir yenileniyor. Sandalyelerin yarısı (225) parti listelerinden seçilirken, diğer yarısı (225) tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.‘ABD’nin Ukrayna’yı demokratikleştirme projesinin amacı, Rusya’ya baskı yapmak’ABD’nin ‘Ukrayna’yı demokratikleştirme’ projesine de değinen Zaharova, söz konusu projenin Rusya'yı dizginlemeyi ve bölgede istikrarsız bir durum yaratmayı amaçladığına dikkat çekti.Zaharova, “Sadece Rusya’ya baskı yapmak ve onların deyimiyle demokrasiyi tüm dünyaya yaymak olan başlıca amaçlarını gerçekleştirmek için (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e destek maksatlı para veriyorlar. Yine bu konseptin ana hedefi ve ana platformu bizim ülkemizdir. Bu, ABD'nin ülkemizi dizginlemek, bizi sürekli bir şeylerle suçlamak için sürekli olarak bu istikrarsızlığı yaratmak için kullandığı bir araçtır” diye konuştu.Söz konusu projenin Ukrayna halkının çıkarlarına uygun olmadığına dikkat çeken Zaharova, “Ukrayna halkının çıkarları uğruna hiçbir şey yapılmadı. Her şey bu ülkenin halkının çıkarlarına aykırı yapıldı” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044881143_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f18160dc20a0fc1236f98be214c2321e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, duma, avrupa parlamentosu (ap)
Rus Dışişleri: Avrupa Parlamentosu’nun Duma seçimlerinin tanınmaması yönündeki raporu anormallik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olunması yönünde hazırladığı tavsiye raporunu 'anormallik' olarak nitelendirdi.
YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olunması çağrısının yer aldığı raporun bir anormallik olduğunu ifade etti.
Zaharova, “Bir tür yasallıktan bahsedildiğinde her zaman, önce bir mevzuat veya uluslararası hukuk ihlali oluyor, iç mevzuat ihlali tespit ediliyor, ardından değerlendirme yapılıyor ve sonrasında çıkarımlar geliyor. Burada ise her şey tam tersine. Önce AB'nin (Devlet Duması seçimlerinin tanınmasını) reddetmeye hazır olması gerektiği sonucuna varılıyor, ardındansa varsayım niteliğinde bir şey gösteriliyor. Bu bir anormallik” diye konuştu.
Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye raporu
Daha önce Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Brüksel'in uluslararası normları ihlal ettiğine kanaat getirmesi halinde AB'nin Rusya’daki Duma seçimlerinin sonuçlarını tanımamaya hazır olmasını önermişti. Belgenin metni 56 komite üyesi tarafından onaylandı, 9 kişi aleyhte oy kullandı, 5 kişi ise çekimser kaldı. Avrupa Parlamentosu’nun rapor ve kararları tavsiye niteliğinde olup AB’nin diğer kurumları tarafından uyulması zorunlu bir belge değil.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ve diğer seçim süreçleri 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimler, karma seçim sistemi altında beş yılda bir yenileniyor. Sandalyelerin yarısı (225) parti listelerinden seçilirken, diğer yarısı (225) tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.
‘ABD’nin Ukrayna’yı demokratikleştirme projesinin amacı, Rusya’ya baskı yapmak’
ABD’nin ‘Ukrayna’yı demokratikleştirme’ projesine de değinen Zaharova, söz konusu projenin Rusya'yı dizginlemeyi ve bölgede istikrarsız bir durum yaratmayı amaçladığına dikkat çekti.
Zaharova, “Sadece Rusya’ya baskı yapmak ve onların deyimiyle demokrasiyi tüm dünyaya yaymak olan başlıca amaçlarını gerçekleştirmek için (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e destek maksatlı para veriyorlar. Yine bu konseptin ana hedefi ve ana platformu bizim ülkemizdir. Bu, ABD'nin ülkemizi dizginlemek, bizi sürekli bir şeylerle suçlamak için sürekli olarak bu istikrarsızlığı yaratmak için kullandığı bir araçtır” diye konuştu.
Söz konusu projenin Ukrayna halkının çıkarlarına uygun olmadığına dikkat çeken Zaharova, “Ukrayna halkının çıkarları uğruna hiçbir şey yapılmadı. Her şey bu ülkenin halkının çıkarlarına aykırı yapıldı” ifadelerini kullandı.