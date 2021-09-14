https://tr.sputniknews.com/20210914/rusyada-koronavirus-vaka-sayisi-18-binin-altinda-1048900056.html

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 18 binin altında

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 18 binin altında

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 837 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 7 milyon 176 bin 85’e oldu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T17:08+0300

2021-09-14T17:08+0300

2021-09-14T17:08+0300

koronavirüs

moskova

ölüm

vaka

rusya’da koronavirüs salgını

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 17 bin 837 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 18 bin 178 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.88 daha az olduğu ifade edildi. Son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyon 176 bin 85’e ulaştı.Açıklamada, en fazla vakanın Moskova (bin 609), St. Petersburg (839), Moskova Bölgesi (796), Sverdlovsk Bölgesi (498) ve Samara Bölgesi’nde (471) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 781 kişi hayatını kaybederken, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 194 bin 249’a yükseldi.Hastalığı yenen kişilerin sayısı son 24 saatte 15 bin 907 olarak gerçekleşti. Bu son rakamlarla birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısı 6 milyon 418 bin 33’e ulaştı.

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moskova, ölüm, vaka, rusya’da koronavirüs salgını