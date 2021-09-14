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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İlk doz aşı oranı yüzde 65’in altında olan tek il kaldı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İlk doz aşı oranı yüzde 65’in altında olan tek il kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın aşı haritasındaki kategorisinin değiştiğini belirterek, "Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65’in altında kalan tek... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T21:39+0300
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türkiye
şanlıurfa
aşı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı haritasında bir Şanlıurfa kategorisinin değiştiğini açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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şanlıurfa, aşı, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İlk doz aşı oranı yüzde 65’in altında olan tek il kaldı

21:39 14.09.2021 (güncellendi: 21:40 14.09.2021)
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın aşı haritasındaki kategorisinin değiştiğini belirterek, "Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı haritasında bir Şanlıurfa kategorisinin değiştiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?
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