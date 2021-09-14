https://tr.sputniknews.com/20210914/sahan-gokbakardan-ironik-paylasim-allah-sizi-bildigi-gibi-yapsin-bill-gates-ve-kuresel-arkadaslari-1048906909.html

Şahan Gökbakar'dan ironik paylaşım: Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları

Şahan Gökbakar'dan ironik paylaşım: Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları

Komedyen Şahan Gökbakar, aşı karşıtlarıyla ilgili paylaşımda, ironik şekilde "Bakın ne haldeyim. Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, küresel güçler. Allah sizi... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T23:02+0300

2021-09-14T23:02+0300

2021-09-14T23:03+0300

yaşam

şahan gökbakar

aşı

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Gökbakar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları" ifadelerini kullandı.

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2021

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şahan gökbakar, aşı