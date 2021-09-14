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https://tr.sputniknews.com/20210914/samsundaki-isid-operasyonunda-yakalanan-2-supheli-sinir-disi-edilecek-1048902963.html
Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T19:22+0300
2021-09-14T19:22+0300
2021-09-14T19:22+0300
türkiye
suriye
irak
işid
samsun
canik
ilkadım
sınır dışı
atakum
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.
türkiye
suriye
irak
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suriye, irak, işid, samsun, canik, ilkadım, sınır dışı, atakum
Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.