https://tr.sputniknews.com/20210914/samsundaki-isid-operasyonunda-yakalanan-2-supheli-sinir-disi-edilecek-1048902963.html

Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun'daki IŞİD operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:22+0300

2021-09-14T19:22+0300

2021-09-14T19:22+0300

türkiye

suriye

irak

işid

samsun

canik

ilkadım

sınır dışı

atakum

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.

türkiye

suriye

irak

samsun

canik

ilkadım

atakum

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suriye, irak, işid, samsun, canik, ilkadım, sınır dışı, atakum