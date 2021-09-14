Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210914/sarja-takili-birakilan-powerbank-patladi-daire-kullanilamaz-hale-geldi-1048898866.html
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi
Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:37+0300
2021-09-14T16:37+0300
2021-09-14T16:37+0300
türkiye
yangın
şarj
arnavutköy
apartman dairesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898660_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_2fa7ffad3ad06499774a6a0e36342609.jpg
Arnavutköy'de bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
türkiye
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898660_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_0e182862eafa655353c0c0a642586a00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, şarj, arnavutköy, apartman dairesi
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi
Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Arnavutköy'de bulunan bir
apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı.
Şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu etrafa sıçrayan
kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda
itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.