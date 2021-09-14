https://tr.sputniknews.com/20210914/sergen-yalcindan-dortmund-maci-icin-oyuncularina-7-uyari-1048885767.html

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında nasıl oynamaları gerektiğini takımına 7 maddede anlattı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T09:47+0300

2021-09-14T09:47+0300

2021-09-14T09:47+0300

yaşam

sergen yalçın

beşiktaş

borussia dortmund

futbolcu

uyarı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında oynanacak futbol ve taktik konusunda son çalışmaları yaptı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Dortmund’un üst düzey bir ekip olduğuna dikkat çeken yalçın oyuncularına "Gruptaki tüm takımlar kadar şansımız var. Ama haddimizi bilerek oynamalıyız” dedi.Yarın siyah beyazlı takımın taraftar desteği ile önemli bir mücadeleye çıkacağına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam futbolcularına şu uyarıları yaptı:1- Çok hızlı oynuyorlar, tempoyu onların belirlemesine izin vermemeliyiz.2- Rakibe fazla yüklenmemek gerek, kaptıracağımız toplar pahalıya patlayabilir.3- Top merkezli oynuyorlar, topun olduğu yere baskı yapıyorlar... Kayıplara dikkat etmeliyiz.4- Hızlı ve dinamik hücumcularına karşı defans ve sağ, sol kanatlarımızda kesinlikle hata yapmamalıyız.5- Josef de Souza, Pjanic veya Atiba. Hangisi forma giyerse yapacağımız ataklarda akıllı oynamalı.6- Dortmund futbolcularla birlikte top oynamalıyız. Fizik ve taktik üstünlükleri var, önlemeliyiz. Ve bu üstünlüğü kırmalıyız.7- Dortmund, Leverkusen deplasmanında yüksek tempolu zorlu bir maç oynadı. Bu durumu avantaja çevirmeliyiz.Galibiyet primi 20'şer bin euroSiyah beyazlılarda oyunculara tüm primlerinin ödenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi için yönetim özel bir prim sistemi belirlendi. Her galibiyette 2.8 milyon euro kazanacak olan Kartal’da bu paranın 20’şer bin euro’su takıma dağılacak.

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