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Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı
Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında nasıl oynamaları gerektiğini takımına 7 maddede anlattı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:47+0300
2021-09-14T09:47+0300
yaşam
sergen yalçın
beşiktaş
borussia dortmund
futbolcu
uyarı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında oynanacak futbol ve taktik konusunda son çalışmaları yaptı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Dortmund’un üst düzey bir ekip olduğuna dikkat çeken yalçın oyuncularına "Gruptaki tüm takımlar kadar şansımız var. Ama haddimizi bilerek oynamalıyız” dedi.Yarın siyah beyazlı takımın taraftar desteği ile önemli bir mücadeleye çıkacağına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam futbolcularına şu uyarıları yaptı:1- Çok hızlı oynuyorlar, tempoyu onların belirlemesine izin vermemeliyiz.2- Rakibe fazla yüklenmemek gerek, kaptıracağımız toplar pahalıya patlayabilir.3- Top merkezli oynuyorlar, topun olduğu yere baskı yapıyorlar... Kayıplara dikkat etmeliyiz.4- Hızlı ve dinamik hücumcularına karşı defans ve sağ, sol kanatlarımızda kesinlikle hata yapmamalıyız.5- Josef de Souza, Pjanic veya Atiba. Hangisi forma giyerse yapacağımız ataklarda akıllı oynamalı.6- Dortmund futbolcularla birlikte top oynamalıyız. Fizik ve taktik üstünlükleri var, önlemeliyiz. Ve bu üstünlüğü kırmalıyız.7- Dortmund, Leverkusen deplasmanında yüksek tempolu zorlu bir maç oynadı. Bu durumu avantaja çevirmeliyiz.Galibiyet primi 20'şer bin euroSiyah beyazlılarda oyunculara tüm primlerinin ödenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi için yönetim özel bir prim sistemi belirlendi. Her galibiyette 2.8 milyon euro kazanacak olan Kartal’da bu paranın 20’şer bin euro’su takıma dağılacak.
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sergen yalçın, beşiktaş, borussia dortmund, futbolcu, uyarı

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı

09:47 14.09.2021
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında nasıl oynamaları gerektiğini takımına 7 maddede anlattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında oynanacak futbol ve taktik konusunda son çalışmaları yaptı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Dortmund’un üst düzey bir ekip olduğuna dikkat çeken yalçın oyuncularına "Gruptaki tüm takımlar kadar şansımız var. Ama haddimizi bilerek oynamalıyız” dedi.
Yarın siyah beyazlı takımın taraftar desteği ile önemli bir mücadeleye çıkacağına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam futbolcularına şu uyarıları yaptı:
1- Çok hızlı oynuyorlar, tempoyu onların belirlemesine izin vermemeliyiz.
2- Rakibe fazla yüklenmemek gerek, kaptıracağımız toplar pahalıya patlayabilir.
3- Top merkezli oynuyorlar, topun olduğu yere baskı yapıyorlar... Kayıplara dikkat etmeliyiz.
4- Hızlı ve dinamik hücumcularına karşı defans ve sağ, sol kanatlarımızda kesinlikle hata yapmamalıyız.
5- Josef de Souza, Pjanic veya Atiba. Hangisi forma giyerse yapacağımız ataklarda akıllı oynamalı.
6- Dortmund futbolcularla birlikte top oynamalıyız. Fizik ve taktik üstünlükleri var, önlemeliyiz. Ve bu üstünlüğü kırmalıyız.
7- Dortmund, Leverkusen deplasmanında yüksek tempolu zorlu bir maç oynadı. Bu durumu avantaja çevirmeliyiz.

Galibiyet primi 20'şer bin euro

Siyah beyazlılarda oyunculara tüm primlerinin ödenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi için yönetim özel bir prim sistemi belirlendi. Her galibiyette 2.8 milyon euro kazanacak olan Kartal’da bu paranın 20’şer bin euro’su takıma dağılacak.
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