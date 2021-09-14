https://tr.sputniknews.com/20210914/sokak-kedisini-tekmeleyerek-oldurdu-kedinin-can-cekisini-film-izler-gibi-izledi-1048901965.html

Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi

Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi

İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Şahıs, kedinin can çekişini de... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T18:31+0300

2021-09-14T18:31+0300

2021-09-14T18:31+0300

türkiye

bayrampaşa

ölüm

cinayet

katliam

katil

hayvan

sokak kedisi

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Pazar günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde çalışan R.A., bir sokak kedisini duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi. Şahıs, dakikalarca tekmelediği sokak kedisinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

türkiye

bayrampaşa

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bayrampaşa, ölüm, cinayet, katliam, katil, hayvan, sokak kedisi