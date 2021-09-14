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Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi
Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi
İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Şahıs, kedinin can çekişini de... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T18:31+0300
2021-09-14T18:31+0300
2021-09-14T18:31+0300
türkiye
bayrampaşa
ölüm
cinayet
katliam
katil
hayvan
sokak kedisi
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Pazar günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde çalışan R.A., bir sokak kedisini duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi. Şahıs, dakikalarca tekmelediği sokak kedisinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
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bayrampaşa, ölüm, cinayet, katliam, katil, hayvan, sokak kedisi
Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü: Kedinin can çekişini film izler gibi izledi
İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Şahıs, kedinin can çekişini de izlerken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Pazar günü akşam saatlerinde
Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde çalışan R.A., bir sokak kedisini duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi.
Şahıs, dakikalarca tekmelediği sokak kedisinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.