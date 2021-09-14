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https://tr.sputniknews.com/20210914/stefan-kuntz-turk-milli-takimi-icin-istanbulda-1048896093.html
Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da
Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:12+0300
2021-09-14T15:12+0300
yaşam
türkiye a milli futbol takımı
transfer
teknik direktör
teklif
stefan kuntz
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda görev alan Stefan Kuntz, U21 Takımı'nda görev yapıyordu.
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türkiye a milli futbol takımı, transfer, teknik direktör, teklif, stefan kuntz

Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da

15:12 14.09.2021
© FlickrStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Flickr
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi. Kuntz’un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.
Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda görev alan Stefan Kuntz, U21 Takımı'nda görev yapıyordu.
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