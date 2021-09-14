https://tr.sputniknews.com/20210914/stefan-kuntz-turk-milli-takimi-icin-istanbulda-1048896093.html

Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da

Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T15:12+0300

2021-09-14T15:12+0300

2021-09-14T15:12+0300

yaşam

türkiye a milli futbol takımı

transfer

teknik direktör

teklif

stefan kuntz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048896066_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_bd8313b5c22144f38f58b79f637455b5.jpg

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan 58 yaşındaki Stefan Kuntz, Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı. 2016 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda görev alan Stefan Kuntz, U21 Takımı'nda görev yapıyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye a milli futbol takımı, transfer, teknik direktör, teklif, stefan kuntz