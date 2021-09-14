https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabil-havalimaninda-calisan-kadinlari-islerine-donmeye-cagirdi-1048881379.html

Taliban, Kabil Havalimanı’nda çalışan kadınları işlerine dönmeye çağırdı

Taliban, Kabil Havalimanı’nda çalışan kadınları işlerine dönmeye çağırdı

Kabil Havalimanı’nın kadınlar dahil tüm çalışanlarının, Taliban’ın çağrısı üzerine işlerine geri dönmeye başladığı belirtildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T02:20+0300

2021-09-14T02:20+0300

2021-09-14T02:20+0300

dünya

afganistan

taliban

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Kabil Havalimanı’nın kadın çalışanlarından biri olan Zahra Amiri, Tolo News televizyonuna açıklamasında, “İşe dönmemizi istemelerine sevindik. Artık hükümetin maaşlarımızı ödemesini istiyoruz” ifadesini kullandı.Lida adında bir diğer çalışan, Taliban’ın iktidara gelmesiyle işlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, “Şimdi ücretsiz çalışıyoruz” dedi.Sınır polisinin de işlerine döndüğünü ama medyaya konuşmayı reddettiği ifade edilen haberde Taliban’ın da bu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddettiği belirtildi.Tolo News, devlet çalışanlarının büyük kısmının işlerine döndüğünü kaydetti.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı