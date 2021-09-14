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https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabildeki-lunaparkta-carpisan-arabalara-bindi-1048893856.html
Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi
Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi
Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Bir Taliban militanı "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T13:53+0300
2021-09-14T14:13+0300
afganistan
taliban
kabil
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Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara binerken ve hayvanat bahçesinde gezerken görüntülendi. Taliban militanı Abdülkerim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı" dedi.Ancak, Taliban militanlarının, ağustos ortasında çarpışan arabalar ve diğer oyuncaklara binerken görüntülendikleri Sheberghan kentinde bulunan Bokhdi Eğlence Parkı'nı ise ateşe verdikleri bildirildi. Kabil'deki eğlence parkları, Taliban Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başladığından beri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.
afganistan
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afganistan, taliban, kabil, lunapark

Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi

13:53 14.09.2021 (güncellendi: 14:13 14.09.2021)
© Sputnik / RuptlyTaliban - Lunapark
Taliban - Lunapark - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Ruptly
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Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Bir Taliban militanı "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım" derken, örgütün daha önce eğlendiği görüntülerinin çıktığı bir lunaparkı ise ateşe verdiği öğrenildi.
Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara binerken ve hayvanat bahçesinde gezerken görüntülendi.
Taliban militanı Abdülkerim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı" dedi.
Ancak, Taliban militanlarının, ağustos ortasında çarpışan arabalar ve diğer oyuncaklara binerken görüntülendikleri Sheberghan kentinde bulunan Bokhdi Eğlence Parkı'nı ise ateşe verdikleri bildirildi.
Kabil'deki eğlence parkları, Taliban Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başladığından beri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor.
Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.
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