https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabildeki-lunaparkta-carpisan-arabalara-bindi-1048893856.html

Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi

Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi

Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Bir Taliban militanı "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T13:53+0300

2021-09-14T13:53+0300

2021-09-14T14:13+0300

afganistan

taliban

kabil

lunapark

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048893776_0:3:770:436_1920x0_80_0_0_5a5a82dabde88cee8e5ce376452bf82c.jpg

Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara binerken ve hayvanat bahçesinde gezerken görüntülendi. Taliban militanı Abdülkerim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı" dedi.Ancak, Taliban militanlarının, ağustos ortasında çarpışan arabalar ve diğer oyuncaklara binerken görüntülendikleri Sheberghan kentinde bulunan Bokhdi Eğlence Parkı'nı ise ateşe verdikleri bildirildi. Kabil'deki eğlence parkları, Taliban Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başladığından beri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor. Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, kabil, lunapark