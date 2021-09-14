https://tr.sputniknews.com/20210914/talibandan-abdye-varliklarimizin-cozulmesi-icin-tum-adimlari-atmaya-haziriz-1048903259.html

Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız

Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, örgütün Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu belirtti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:34+0300

2021-09-14T19:34+0300

2021-09-14T19:34+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

taliban

banka

varlık

çağrı

fon

süheyl şahin

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Taliban Sözcüsü Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, yeni yönetimin Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.Taliban’ın Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden sonra batı bankaları, ABD’nin talimatıyla Afganistan’ın hesaplarını dondurdu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ise İslam cumhuriyetindeki projelerin finansmanını askıya aldı. O anda Afganistan Bankası’nın varlıklarının toplamı 9 milyar dolardı, bu paranın 7 milyar doları ise ABD’deki bankalarda tutuluyordu.Bunun Afgan halkının parası olduğunu ve zor ekonomik durum nedeniyle insanların onlara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, ülkenin yeni yönetiminin yurtdışındaki varlıkları çözmek için mümkün olan tüm adımları atacağının altını çizdi.Aynı zamanda ABD, Afganistan’a insani yardım olarak yaklaşık 68 milyon dolar aktarılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, hiçbir yaptırımın tarafsız insani yardım eylemlerini etkilememesi gerektiğini vurguladı.AB daha önce Afganistan'da önemli mali güçlükler çekileceğini öngörmüş ve yeni Afgan makamlarının özellikle insan haklarının korunması ve terörle mücadele ile ilgili bir dizi şartı yerine getirmesi durumunda bu güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yardım etmeye hazır olacağını duyurmuştu.

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abd, taliban, banka, varlık, çağrı, fon, süheyl şahin