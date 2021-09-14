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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/talibandan-abdye-varliklarimizin-cozulmesi-icin-tum-adimlari-atmaya-haziriz-1048903259.html
Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız
Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, örgütün Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu belirtti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T19:34+0300
2021-09-14T19:34+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
banka
varlık
çağrı
fon
süheyl şahin
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Taliban Sözcüsü Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, yeni yönetimin Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.Taliban’ın Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden sonra batı bankaları, ABD’nin talimatıyla Afganistan’ın hesaplarını dondurdu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ise İslam cumhuriyetindeki projelerin finansmanını askıya aldı. O anda Afganistan Bankası’nın varlıklarının toplamı 9 milyar dolardı, bu paranın 7 milyar doları ise ABD’deki bankalarda tutuluyordu.Bunun Afgan halkının parası olduğunu ve zor ekonomik durum nedeniyle insanların onlara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, ülkenin yeni yönetiminin yurtdışındaki varlıkları çözmek için mümkün olan tüm adımları atacağının altını çizdi.Aynı zamanda ABD, Afganistan’a insani yardım olarak yaklaşık 68 milyon dolar aktarılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, hiçbir yaptırımın tarafsız insani yardım eylemlerini etkilememesi gerektiğini vurguladı.AB daha önce Afganistan'da önemli mali güçlükler çekileceğini öngörmüş ve yeni Afgan makamlarının özellikle insan haklarının korunması ve terörle mücadele ile ilgili bir dizi şartı yerine getirmesi durumunda bu güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yardım etmeye hazır olacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabildeki-lunaparkta-carpisan-arabalara-bindi-1048893856.html
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abd, taliban, banka, varlık, çağrı, fon, süheyl şahin

Taliban’dan ABD’ye: Varlıklarımızın çözülmesi için tüm adımları atmaya hazırız

19:34 14.09.2021
© AP Photo / Tarık AzizTaliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin
Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Tarık Aziz
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Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, örgütün Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.
Taliban Sözcüsü Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, yeni yönetimin Afganistan'ın ABD'deki tüm varlıklarının çözülmesi için gerekli tüm yasal adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.
Taliban’ın Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden sonra batı bankaları, ABD’nin talimatıyla Afganistan’ın hesaplarını dondurdu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) ise İslam cumhuriyetindeki projelerin finansmanını askıya aldı. O anda Afganistan Bankası’nın varlıklarının toplamı 9 milyar dolardı, bu paranın 7 milyar doları ise ABD’deki bankalarda tutuluyordu.
Bunun Afgan halkının parası olduğunu ve zor ekonomik durum nedeniyle insanların onlara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, ülkenin yeni yönetiminin yurtdışındaki varlıkları çözmek için mümkün olan tüm adımları atacağının altını çizdi.
Aynı zamanda ABD, Afganistan’a insani yardım olarak yaklaşık 68 milyon dolar aktarılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, hiçbir yaptırımın tarafsız insani yardım eylemlerini etkilememesi gerektiğini vurguladı.
AB daha önce Afganistan'da önemli mali güçlükler çekileceğini öngörmüş ve yeni Afgan makamlarının özellikle insan haklarının korunması ve terörle mücadele ile ilgili bir dizi şartı yerine getirmesi durumunda bu güçlüklerin üstesinden gelinmesi için yardım etmeye hazır olacağını duyurmuştu.
Taliban - Lunapark - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi
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