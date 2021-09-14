https://tr.sputniknews.com/20210914/tamami-nakit-odendi-yenibosnada-coca-cola-ve-altur-arasinda-dev-arsa-satisi-1048885020.html

Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı

Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı

Coca Cola, 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T09:16+0300

2021-09-14T09:16+0300

2021-09-14T09:15+0300

türkiye

coca cola

satış

arsa

altur

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Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.Hürriyet'te yer alan habere göre satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20210730/coca-cola-ilk-nftsini-satisa-sunuyor-1045097083.html

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coca cola, satış, arsa, altur