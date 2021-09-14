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https://tr.sputniknews.com/20210914/tamami-nakit-odendi-yenibosnada-coca-cola-ve-altur-arasinda-dev-arsa-satisi-1048885020.html
Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı
Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı
Coca Cola, 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:16+0300
2021-09-14T09:16+0300
2021-09-14T09:15+0300
türkiye
coca cola
satış
arsa
altur
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Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.Hürriyet'te yer alan habere göre satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210730/coca-cola-ilk-nftsini-satisa-sunuyor-1045097083.html
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coca cola, satış, arsa, altur
Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı
Coca Cola, 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı.
Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.
Hürriyet'te yer alan habere göre satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.
Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.
Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.