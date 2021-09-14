Teslim edeceği silahlarla yakalanan kadın: Çocuğumu everecektim ama beş kuruşum yoktu

Antalya'da D. C. ve H. M. isimli şahısların Konya'da temin ettiği tabancaları Manavgat'ta satacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar Kasaplar mahallesinde yakalandı.Silahların teslim edileceği parkta önlem alan ekipler, D.C. isimli kadını park içerisinde elindeki çantada 20 adet 9 minimetre tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ile birlikte yakaladı.D.C.'nin aynı mahallede bulunan evinde yapılan arama sırasında 1 adet şarjör ele geçirilirken, arama yapan jandarma ekipleri evin balkonunda saklanan bir kişi gördü. Adının H.M. olduğu belirlenen şahıs ilk etapta D.C.'nin arkadaşı olduğunu, ortalık karışınca balkona saklandığını söyledi. Jandarma ekiplerinin ısrarlı soruları karşısında itirafta bulunan H.M., D.C.'nin kendisini 3 bin lira karşılığında Konya'dan bir şeyler getirme karşılığında tuttuğunu, parasını alamadığı için silahların teslimatını beklediğini söyledi.'Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim'Silahları Konya'dan getirdiğini, Manavgat'ta teslim edeceği kişiden silah başına 3 bin lira alacağını söyleyen D.C, "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim. Silahları parka gelen kişiye teslim edip paramı alacaktım ama gelen kişi jandarmaları görünce durmayıp kaçtı" dedi.
Antalya’da jandarma tarafından 20 adet kaçak tabanca ile yakalanan kadın kurye, “Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirmek için bu işi kabul ettim" dedi.
Antalya'da D. C. ve H. M. isimli şahısların Konya'da temin ettiği tabancaları Manavgat'ta satacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar Kasaplar mahallesinde yakalandı.
Silahların teslim edileceği parkta önlem alan ekipler, D.C. isimli kadını park içerisinde elindeki çantada 20 adet 9 minimetre tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ile birlikte yakaladı.
D.C.'nin aynı mahallede bulunan evinde yapılan arama sırasında 1 adet şarjör ele geçirilirken, arama yapan jandarma ekipleri evin balkonunda saklanan bir kişi gördü. Adının H.M. olduğu belirlenen şahıs ilk etapta D.C.'nin arkadaşı olduğunu, ortalık karışınca balkona saklandığını söyledi.
Jandarma ekiplerinin ısrarlı soruları karşısında itirafta bulunan H.M., D.C.'nin kendisini 3 bin lira karşılığında Konya'dan bir şeyler getirme karşılığında tuttuğunu, parasını alamadığı için silahların teslimatını beklediğini söyledi.
'Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim'
Silahları Konya'dan getirdiğini, Manavgat'ta teslim edeceği kişiden silah başına 3 bin lira alacağını söyleyen D.C, "Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim. Silahları parka gelen kişiye teslim edip paramı alacaktım ama gelen kişi jandarmaları görünce durmayıp kaçtı" dedi.