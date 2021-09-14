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İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu
İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu
Kocaeli’nde iki ayrı motosiklet sürücüsü, en fazla iki kişinin binebileceği araçlarına aldıkları kasksız 4-5 kişiyle trafikteki tehlikeli yolculukları amatör... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:47+0300
2021-09-14T15:56+0300
motosiklet
türkiye
trafik
kask
güvenlik
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Kocaeli’nde motosiklet sürücülerinin ölüme davetiye çıkaran tehlikeli yolculukları, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı kadın ve kadının kucağındaki iki çocuk ile birlikte trafikte ilerlemeye başladı.4 kişinin bindiğini motosikleti gören diğer sürücüler ise cep telefonlarına sarıldı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda motosiklet sürücüsünün arkasına oturan bir kadının, kucağına aldığı iki çocuğun ayaklarından sarkmalarına aldırmayan sürücünün seyir halinde ilerlemeyi sürdürdüğü görünüyor.İki kişinin binebileceği motosiklette 4 kişi seyahat eden sürücü, hem kendinin hem de arkasında oturanlarının canını hiçe sayarak trafikte ilerleyerek gözden kayboluyor.İzmit D100 Karayolunda cep telefonu kamerasına yansıyan bir başka görüntüde ise bir başka motosiklet sürücüsü, karton toplamak için eklenti yaptığı aracının sepet kısmına 2 çocuk, kucağına ve arkasına da birer olmak üzere toplamda 5 kişi olarak trafikte ilerlediği görünüyor.Sepetin ve motosikletin üzerinde bulunan tamamı kasksız 5 kişiyi gören diğer sürücüler ise tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.İki olayda da tehlikeli bir şekilde trafikte ilerleyen motosikletli sürücüler hem kendilerini hem de trafikteki diğer araçları riske atmalarını umursamadan seyahatlerine devam ediyor.
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motosiklet, trafik, kask, güvenlik

İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu

15:47 14.09.2021 (güncellendi: 15:56 14.09.2021)
© İHAKocaeli, güvenliksiz motosiklet
Kocaeli, güvenliksiz motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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Kocaeli’nde iki ayrı motosiklet sürücüsü, en fazla iki kişinin binebileceği araçlarına aldıkları kasksız 4-5 kişiyle trafikteki tehlikeli yolculukları amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.
Kocaeli’nde motosiklet sürücülerinin ölüme davetiye çıkaran tehlikeli yolculukları, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı kadın ve kadının kucağındaki iki çocuk ile birlikte trafikte ilerlemeye başladı.
4 kişinin bindiğini motosikleti gören diğer sürücüler ise cep telefonlarına sarıldı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda motosiklet sürücüsünün arkasına oturan bir kadının, kucağına aldığı iki çocuğun ayaklarından sarkmalarına aldırmayan sürücünün seyir halinde ilerlemeyi sürdürdüğü görünüyor.
İki kişinin binebileceği motosiklette 4 kişi seyahat eden sürücü, hem kendinin hem de arkasında oturanlarının canını hiçe sayarak trafikte ilerleyerek gözden kayboluyor.
İzmit D100 Karayolunda cep telefonu kamerasına yansıyan bir başka görüntüde ise bir başka motosiklet sürücüsü, karton toplamak için eklenti yaptığı aracının sepet kısmına 2 çocuk, kucağına ve arkasına da birer olmak üzere toplamda 5 kişi olarak trafikte ilerlediği görünüyor.
Sepetin ve motosikletin üzerinde bulunan tamamı kasksız 5 kişiyi gören diğer sürücüler ise tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
İki olayda da tehlikeli bir şekilde trafikte ilerleyen motosikletli sürücüler hem kendilerini hem de trafikteki diğer araçları riske atmalarını umursamadan seyahatlerine devam ediyor.
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