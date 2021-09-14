https://tr.sputniknews.com/20210914/trt-temsilcisinden-kanala-asi-tepkisi-biraz-da-mecburiyetten-1048907551.html

TRT Temsilcisi Fatih Sabuncu: Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum

TRT Temsilcisi Fatih Sabuncu: Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum

TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘mecburiyetten’ aşı olmak zorunda kaldığını açıkladı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T23:39+0300

2021-09-14T23:39+0300

2021-09-14T23:40+0300

koronavirüs

trt

koronavirüs aşısı

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Koronavirüs aşısı olmadığı için çalıştığı kurumun lokaline giremediğini ifade eden TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, “Belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak” dedi.Medyaradar'ın haberine göre “Yaklaşık 2.5 yıldır koronavirüs olmadım. Bugüne kadar aşı da olmadım zaten” şeklinde konuşan Fatih Sabuncu, “Ama bugün aşısız olduğum için kurumda lokale giremeyince belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak. Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum. Bu arada bugüne kadar yaptığım bütün testler, belki sayısı onu aşmıştır hepsi negatif çıktı. Biz de olmak durumunda kaldık... Verdikleri sorumluluk kağıdını doldurduk ama tabii ki ben bunu gönüllü doldurmuş değilim... Biraz da mecburiyetten aşı olmak durumundayız. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Yani o yan etkilerini göstermez” ifadelerini kullandı.Sabuncu, söz konusu paylaşımında şunları ifade etti:

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2021

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trt, koronavirüs aşısı