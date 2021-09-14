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TRT Temsilcisi Fatih Sabuncu: Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum
TRT Temsilcisi Fatih Sabuncu: Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum
TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘mecburiyetten’ aşı olmak zorunda kaldığını açıkladı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T23:39+0300
2021-09-14T23:40+0300
koronavirüs
trt
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs aşısı olmadığı için çalıştığı kurumun lokaline giremediğini ifade eden TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, “Belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak” dedi.Medyaradar'ın haberine göre “Yaklaşık 2.5 yıldır koronavirüs olmadım. Bugüne kadar aşı da olmadım zaten” şeklinde konuşan Fatih Sabuncu, “Ama bugün aşısız olduğum için kurumda lokale giremeyince belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak. Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum. Bu arada bugüne kadar yaptığım bütün testler, belki sayısı onu aşmıştır hepsi negatif çıktı. Biz de olmak durumunda kaldık... Verdikleri sorumluluk kağıdını doldurduk ama tabii ki ben bunu gönüllü doldurmuş değilim... Biraz da mecburiyetten aşı olmak durumundayız. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Yani o yan etkilerini göstermez” ifadelerini kullandı.Sabuncu, söz konusu paylaşımında şunları ifade etti:
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trt, koronavirüs aşısı

TRT Temsilcisi Fatih Sabuncu: Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum

23:39 14.09.2021 (güncellendi: 23:40 14.09.2021)
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© AA
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TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘mecburiyetten’ aşı olmak zorunda kaldığını açıkladı.
Koronavirüs aşısı olmadığı için çalıştığı kurumun lokaline giremediğini ifade eden TRT Tahran Temsilcisi Fatih Sabuncu, “Belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak” dedi.
Medyaradar'ın haberine göre “Yaklaşık 2.5 yıldır koronavirüs olmadım. Bugüne kadar aşı da olmadım zaten” şeklinde konuşan Fatih Sabuncu, “Ama bugün aşısız olduğum için kurumda lokale giremeyince belli oldu ki bir süre sonra aşı olmayanlar dışarıda adım atamayacak. Biraz da mecburiyetten dolayı şimdi aşı olmaya gidiyorum. Bu arada bugüne kadar yaptığım bütün testler, belki sayısı onu aşmıştır hepsi negatif çıktı. Biz de olmak durumunda kaldık... Verdikleri sorumluluk kağıdını doldurduk ama tabii ki ben bunu gönüllü doldurmuş değilim... Biraz da mecburiyetten aşı olmak durumundayız. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Yani o yan etkilerini göstermez” ifadelerini kullandı.
Sabuncu, söz konusu paylaşımında şunları ifade etti:
“Neden aşı olmuyorsun diyenlere onaylanmış bir aşı yok, olsa ilk ben vurunacağım diyordum. Şimdi denek olmaya mecbur bırakıldık. Geçtiğimiz yıl aşı yoktu ölümler 30-40 idi şimdi yüzde 75 aşılama var ölümler 270. Aşının koruduğuna dair hiçbir veri, mantıklı cevap olmamasına rağmen mecburiyetten aşı olacağım. Bunu zorunlu yapmak yanlış, zorunlu tutuluyorsak da zorlayanlar sorumluluğu neden almıyor?”
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