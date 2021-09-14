https://tr.sputniknews.com/20210914/tureci-ve-sahinden-aciklama-kovid-19-mutasyona-ugramaya-devam-edecek-1048903885.html

Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Türeci ile Şahin çifti, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T20:03+0300

2021-09-14T20:03+0300

2021-09-14T20:03+0300

koronavirüs

abd

dünya sağlık örgütü (dsö)

pfizer

koronavirüs

kovid-19

biontech

türkiye’de kovid-19 salgını

uğur şahin

özlem türeci

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ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.‘Aşılar, virüsün saldıracağı yerlerde geçişi engelliyor’NTV'nin haberine göre varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.‘Mu varyantı aşıları geçemese bile, başka bir mutasyon yapabilir’Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, “Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Kovid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.

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abd, dünya sağlık örgütü (dsö), pfizer, koronavirüs, kovid-19, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, uğur şahin, özlem türeci