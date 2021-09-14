https://tr.sputniknews.com/20210914/tureci-ve-sahinden-aciklama-kovid-19-mutasyona-ugramaya-devam-edecek-1048903885.html
Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek
Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Türeci ile Şahin çifti, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T20:03+0300
2021-09-14T20:03+0300
2021-09-14T20:03+0300
koronavirüs
abd
dünya sağlık örgütü (dsö)
pfizer
koronavirüs
kovid-19
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
uğur şahin
özlem türeci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1043226985_0:93:1001:656_1920x0_80_0_0_5434be5d2ae4401a3ad252dfad3cfd4e.jpg
ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.‘Aşılar, virüsün saldıracağı yerlerde geçişi engelliyor’NTV'nin haberine göre varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.‘Mu varyantı aşıları geçemese bile, başka bir mutasyon yapabilir’Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, “Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Kovid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1043226985_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_7a6b0955679cc4fd7c55b7ee10899a41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, dünya sağlık örgütü (dsö), pfizer, koronavirüs, kovid-19, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, uğur şahin, özlem türeci
Türeci ve Şahin’den açıklama: Kovid-19 mutasyona uğramaya devam edecek
Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Türeci ile Şahin çifti, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.
Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.
‘Aşılar, virüsün saldıracağı yerlerde geçişi engelliyor’
NTV'nin haberine
göre varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.
‘Mu varyantı aşıları geçemese bile, başka bir mutasyon yapabilir’
Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, “Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.
Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.
Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Kovid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.