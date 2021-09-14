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https://tr.sputniknews.com/20210914/uefa-avrupa-liginde-grup-maclari-yarin-basliyor-1048898215.html
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:21+0300
2021-09-14T16:21+0300
2021-09-14T16:21+0300
yaşam
spor
galatasaray
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:Yarın:
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spor, galatasaray, fenerbahçe, uefa avrupa ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam
32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta
toplam 16 karşılaşma oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak
Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.
D Grubu'nda yer alan
Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe