Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210914/uefa-avrupa-liginde-grup-maclari-yarin-basliyor-1048898215.html
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:21+0300
2021-09-14T16:21+0300
yaşam
spor
galatasaray
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e4171beeb6167f85c1242c1638762d2.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:Yarın:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898162_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_8f2c0e18f3aa712793c4e71d6abfe104.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spor, galatasaray, fenerbahçe, uefa avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor

16:21 14.09.2021
© AAUEFA Avrupa Ligi kupası
UEFA Avrupa Ligi kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.
D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:44Borussia Dortmund'dan Beşiktaş maçına özel videolu paylaşım
17:33İçişleri Bakanlığı: Uyuşturucuya bağlı ölümler geçen yıla göre yüzde 26 azaldı
17:28Faroe Adaları'nda kanlı av: Bin 500 yunus bir gecede katledildi
17:17Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindekiler, sınırda 'Hudut Namustur' pankartı açtı
17:13Rus Dışişleri: Avrupa Parlamentosu’nun Duma seçimlerinin tanınmaması yönündeki raporu anormallik
17:08Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 18 binin altında
17:01Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı
16:52Yargıya taşınan Kemal Sunal 'hatıra' paralarında yeni karar
16:42Yeni Zelanda’nın resmi isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı
16:38Öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
16:37Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi
16:34Putin; Reisi, Lukaşenko ve Mirziyoyev'le telefonda görüştü
16:34Bahçeli: Hiç kimse üstüne vazife olmayan konularda fetva makamı gibi hareket etmeye heveslenmemeli
16:27Erbaş: Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz
16:21UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
16:18301 kilometre hızla radara yakalanan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı
16:17Emirates Airbus A380 ile İstanbul uçuşlarına başlıyor
16:15Japonya'da hayvanseverlerden pandeminin ket vurduğu kedi araştırmaları için 2 milyon dolarlık bağış
16:04Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı
15:47İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu