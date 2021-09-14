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Vucic: Kosova’ya çözüm bulunmadan Sırbistan AB’ye üye olamayacak
Vucic: Kosova’ya çözüm bulunmadan Sırbistan AB’ye üye olamayacak
Kosova’ya çözüm bulunmadan Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olamayacağının farkında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, soruna diyalog... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T03:03+0300
2021-09-14T03:04+0300
dünya
angela merkel
ab
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Belgrad ziyareti sırasında açıklama yapan Vucic, “Her zaman tüm uzlaşma çözümleri hakkında konuşmaya, öncesinde de daha açık olmaya, mal, hizmet ve sermaye akışını sağlamaya ve yakınlaşmaya hazırız. Bu sorun çözülmeden AB üyesi olmayacağımızın farkında mıyız? Bunun kesinlikle farkındayız ve bunun ne kadar ağır ve sorunlu olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.Merkel, pazartesi günü Sırbistan’a iş ziyaretinde bulundu. Vucic, Almanya Başbakanı Merkel'i hükümet binasında kabul etti. İki ülke liderleri basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Merkel’den AB’nin genişlemesine destekAlmanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkanlar ülkelerinin üye olmasının Avrupa Birliği’nin (AB) büyük jeostratejik çıkarı olduğunu belirtti.Merkel, Belgrad ziyareti sırasında, “Sürecin yavaş yürüdüğü ve Avrupa tarafının yeni talepler icat ettiği yönünde algı olduğunu biliyorum. Ama biz bir dizi sonuç ve ilerleme görüyoruz” ifadesini kullandı.Angela Merkel “AB’nin tüm üye ülkeleri, tüm bu ülkelerin AB’ye kabul edilmesinde büyük jeostratejik çıkar olduğunu bilmeli” diye ekledi.
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Vucic: Kosova’ya çözüm bulunmadan Sırbistan AB’ye üye olamayacak

03:03 14.09.2021 (güncellendi: 03:04 14.09.2021)
© REUTERS / Djordje KojadinovicAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Djordje Kojadinovic
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Kosova’ya çözüm bulunmadan Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olamayacağının farkında olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, soruna diyalog yoluyla uzlaşmacı bir çözümün bulunmasından yana olduklarını belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Belgrad ziyareti sırasında açıklama yapan Vucic, “Her zaman tüm uzlaşma çözümleri hakkında konuşmaya, öncesinde de daha açık olmaya, mal, hizmet ve sermaye akışını sağlamaya ve yakınlaşmaya hazırız. Bu sorun çözülmeden AB üyesi olmayacağımızın farkında mıyız? Bunun kesinlikle farkındayız ve bunun ne kadar ağır ve sorunlu olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.
Merkel, pazartesi günü Sırbistan’a iş ziyaretinde bulundu. Vucic, Almanya Başbakanı Merkel'i hükümet binasında kabul etti. İki ülke liderleri basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Merkel’den AB’nin genişlemesine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkanlar ülkelerinin üye olmasının Avrupa Birliği’nin (AB) büyük jeostratejik çıkarı olduğunu belirtti.
Merkel, Belgrad ziyareti sırasında, “Sürecin yavaş yürüdüğü ve Avrupa tarafının yeni talepler icat ettiği yönünde algı olduğunu biliyorum. Ama biz bir dizi sonuç ve ilerleme görüyoruz” ifadesini kullandı.
Angela Merkel “AB’nin tüm üye ülkeleri, tüm bu ülkelerin AB’ye kabul edilmesinde büyük jeostratejik çıkar olduğunu bilmeli” diye ekledi.
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