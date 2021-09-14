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YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T18:46+0300
2021-09-14T18:46+0300
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Dil okulunda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ve Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Tuğgeneral Hasan Abdullah Ahmed el-Abdullah katıldı.Törende konuşan Göksu, "Katar-Türkiye ilişkileri sadece ikili bir ilişkiden ibaret değil" dedi."Türk dili eğitimi alanında iki taraf arasındaki işbirliği, bu ilişkilerin her düzeydeki gelişimini yansıtmaktadır" diyen Göksu, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgenin yararına olduğunu ifade etti.Göksu ayrıca, Afganistan'da Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin olumlu yansımalarının müşahede edilmekte olduğunu ifade etti.YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ise "Doha Yunus Emre Enstitüsü iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Katar arasında var olan ikili ilişkilerin eğitim ve kültür alanında daha ileriye götürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.Koca, şöyle devam etti:Anlaşma kapsamında YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu'na ders kitapları, görsel ve işitsel materyaller sağlayacak. Ayrıca personele ücretsiz Türkçe dil kursları da verilecek.
türkiye
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katar, eğitim, yunus emre enstitüsü, türkçe

YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek

18:46 14.09.2021
© AAYunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı.
Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Yunus Emre Enstitüsü (YYE) ile Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu arasında Türkçe kursu eğitimi alanında işbirliği anlaşması imzalandı.
Dil okulunda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ve Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Tuğgeneral Hasan Abdullah Ahmed el-Abdullah katıldı.
Törende konuşan Göksu, "Katar-Türkiye ilişkileri sadece ikili bir ilişkiden ibaret değil" dedi.
"Türk dili eğitimi alanında iki taraf arasındaki işbirliği, bu ilişkilerin her düzeydeki gelişimini yansıtmaktadır" diyen Göksu, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgenin yararına olduğunu ifade etti.
Göksu ayrıca, Afganistan'da Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin olumlu yansımalarının müşahede edilmekte olduğunu ifade etti.
YEE Müdürü Selçuk Kürşat Koca ise "Doha Yunus Emre Enstitüsü iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Katar arasında var olan ikili ilişkilerin eğitim ve kültür alanında daha ileriye götürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
Koca, şöyle devam etti:
"Bu çalışmalarımızın önemli aşamalarından birisi de Türkçe öğretimidir. Yunus Emre Enstitüsü ile Katar Silahlı Kuvvetleri Lisan Okulu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeline kendi mekanlarında Türkiye’yi, Türkçe’yi ve Türk kültürünü öğrenmelerine katkı sunulmuş olacak."
Anlaşma kapsamında YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Okulu'na ders kitapları, görsel ve işitsel materyaller sağlayacak. Ayrıca personele ücretsiz Türkçe dil kursları da verilecek.
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