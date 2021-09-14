https://tr.sputniknews.com/20210914/yeni-zelandanin-resmi-isminin-degistirilmesi-icin-dilekce-imzaya-acildi-1048899106.html

Yeni Zelanda’nın resmi isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

Yeni Zelanda’nın resmi isminin değiştirilmesi için dilekçe imzaya açıldı

Yeni Zelanda'da yerli halkı temsil eden Maori Partisi, ülkenin adını Aotearoa olarak değiştirmek için imza kampanyası başlattı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T16:42+0300

2021-09-14T16:42+0300

2021-09-14T16:42+0300

dünya

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Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı.Maori Partisi, Yeni Zelanda isminin Flemenkçe olduğunu belirtilerek yerli dilinde ‘Kuzey Adası’ anlamına gelen Aotearoa olması gerektiğini ifade etti.Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Maori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Maori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız” ifadelerine yer verdi.Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda ‘haka’ dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.

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