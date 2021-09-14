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https://tr.sputniknews.com/20210914/yuksek-kiralar-icin-yeni-formul-arayisi-1048884627.html
Yüksek kiralar için yeni formül arayışı
Yüksek kiralar için yeni formül arayışı
Kiralardaki fahiş artışa karşı planlanan formül hayata geçerse kiralamak için ev ve işyeri üretecek şirketlere vergi avantajı sağlanacak. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T08:24+0300
2021-09-14T08:23+0300
türkiye
düzenleme
kira
kira bedeli
formül
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Son dönemde hızla artan kira fiyatlarına çare olacak yeni bir formül üzerinde duruluyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan formüle göre şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretecek. Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak. Gayrimenkul sahibi şirketler, kira geliri elde etmenin yanı sıra bu mülkleri bilançolarına değer olarak da işleyebilecek.Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre kira artışını frenlemesi beklenen bu sistemden şu anda sadece satmak için konut ve işyeri üreten TOKİ’nin de faydalanması ve kiralamak üzere de gayrimenkul üretmesi bekleniyor. TOKİ’nin yanı sıra gayrimenkul üreten belediye şirketlerinin de sisteme dahil edilmesi tartışılıyor. AK Parti milletvekillerinin gündeme getirdiği öneri konusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışma başlatıldığı, söz konusu formülün hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin incelendiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, özellikle üniversitelerin yoğun olduğu kentler başta olmak üzere kira fiyatlarında bu yaz yaşanan hızlı artış, AK Parti’de de gündem konusu oldu. Ekonomi kurmaylarının yaptığı toplantılarda kira fiyatlarına müdahalenin teknik olarak mümkün olmadığı, ancak kiralık konut ve dükkan üretimine ilişkin düzenlemeler yapılabileceği belirtildi. Bu konuda seçim bölgelerinde çok sayıda şikayet alan vekillerin konuyu Ankara’ya taşıdığı ifade ediliyor.Şikayetler arttıÖzellikle, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Antalya gibi illerde fiyatlardaki fahiş değişim üzerine, kiracılar ‘platform’ kurarak çalışmaya başlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta olmak üzere muhalefet, kira fiyatlarına ilişkin çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdiler. Gerçekçi olmayan fahiş fiyat artışlarının önlenmesine için ortaya atılan bazı önerilerin değerlendirmeye alındığı öğrenildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kira amaçlı konut ve iş yeri üretimine ilişkin yeni düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor. Sadece kiralamak amacıyla konut ve işleri üreten şirketlerin, kira gelirlerinden alınan vergi ve KDV’lerden muaf tutulabileceği veyi indirim uygulanabileceği kaydediliyor. Böylece kiralama amaçlı konut ve işyeri üretiminin cazip hale getirilebileceği ifade ediliyor.Öneriler inceleniyorKiradan alınan vergi tutarlarının, bu amaçla hizmet edecek şirketlerden farklı uygulanması, yasal alt yapının değiştirilmesi, beyanneme zorunluluğu gibi uygulamalarda farklılığa gidilmesi için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Yasal alt yapının oluşturulması durumunda, satış amaçlı üretim yapan bazı şirketlerin de bu sistemi dönebileceği ifade ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/81-ilde-konut-fiyat-ve-kiralari-fiyatlarin-en-cok-arttigi-iller-hangileri-1048768269.html
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düzenleme, kira, kira bedeli, formül

Yüksek kiralar için yeni formül arayışı

08:24 14.09.2021
© DHAÖğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
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Kiralardaki fahiş artışa karşı planlanan formül hayata geçerse kiralamak için ev ve işyeri üretecek şirketlere vergi avantajı sağlanacak.
Son dönemde hızla artan kira fiyatlarına çare olacak yeni bir formül üzerinde duruluyor. Avrupa ülkelerinde uygulanan formüle göre şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretecek. Yapılacak düzenlemeler ile vergi istisnaları uygulanacağı için bu gayrimenkullerin maliyeti piyasadaki benzerlerinden daha düşük olacak. Gayrimenkul sahibi şirketler, kira geliri elde etmenin yanı sıra bu mülkleri bilançolarına değer olarak da işleyebilecek.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre kira artışını frenlemesi beklenen bu sistemden şu anda sadece satmak için konut ve işyeri üreten TOKİ’nin de faydalanması ve kiralamak üzere de gayrimenkul üretmesi bekleniyor. TOKİ’nin yanı sıra gayrimenkul üreten belediye şirketlerinin de sisteme dahil edilmesi tartışılıyor. AK Parti milletvekillerinin gündeme getirdiği öneri konusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışma başlatıldığı, söz konusu formülün hayata geçirilip geçirilemeyeceğinin incelendiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, özellikle üniversitelerin yoğun olduğu kentler başta olmak üzere kira fiyatlarında bu yaz yaşanan hızlı artış, AK Parti’de de gündem konusu oldu. Ekonomi kurmaylarının yaptığı toplantılarda kira fiyatlarına müdahalenin teknik olarak mümkün olmadığı, ancak kiralık konut ve dükkan üretimine ilişkin düzenlemeler yapılabileceği belirtildi. Bu konuda seçim bölgelerinde çok sayıda şikayet alan vekillerin konuyu Ankara’ya taşıdığı ifade ediliyor.
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
TÜRKİYE
81 ilde konut fiyat ve kiraları: Fiyatların en çok arttığı iller hangileri?
9 Eylül, 16:59

Şikayetler arttı

Özellikle, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Antalya gibi illerde fiyatlardaki fahiş değişim üzerine, kiracılar ‘platform’ kurarak çalışmaya başlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta olmak üzere muhalefet, kira fiyatlarına ilişkin çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdiler. Gerçekçi olmayan fahiş fiyat artışlarının önlenmesine için ortaya atılan bazı önerilerin değerlendirmeye alındığı öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kira amaçlı konut ve iş yeri üretimine ilişkin yeni düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor. Sadece kiralamak amacıyla konut ve işleri üreten şirketlerin, kira gelirlerinden alınan vergi ve KDV’lerden muaf tutulabileceği veyi indirim uygulanabileceği kaydediliyor. Böylece kiralama amaçlı konut ve işyeri üretiminin cazip hale getirilebileceği ifade ediliyor.

Öneriler inceleniyor

Kiradan alınan vergi tutarlarının, bu amaçla hizmet edecek şirketlerden farklı uygulanması, yasal alt yapının değiştirilmesi, beyanneme zorunluluğu gibi uygulamalarda farklılığa gidilmesi için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Yasal alt yapının oluşturulması durumunda, satış amaçlı üretim yapan bazı şirketlerin de bu sistemi dönebileceği ifade ediliyor.
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