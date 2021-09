https://tr.sputniknews.com/20210914/yunanistanin-hizla-artan-silah-tedariki-turkiye-icin-tehdit-yaratiyor-mu-1048890302.html

Yunanistan’ın hızla artan silah tedariki Türkiye için tehdit yaratıyor mu?

Yunanistan, geçen yıl Türkiye ile yaşanan ihtilafların ardından Fransa’dan 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis, 6 adet daha aynı uçaktan sipariş ettiklerini açıkladı. İki adet kullanılmış Rafale uçağı, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edildiği ancak henüz Yunanistan’a getirilmediği biliniyor. Toplu olarak Yunanistan’a getirilecek uçaklar, Atina’ya yakın Tanagra Hava Üssü’nde konuşlandırılacak. İlk siparişte yer alan 18 uçağın silahları ile birlikte Yunanistan’a maliyeti yaklaşık 2.3 milyar euro olmuştu. 6 ek siparişin ise 800 milyon euro civarında bir ek maliyet çıkardığı belirtiliyor.Öte yandan Yunan medyasına yansıyan farklı silah anlaşmalarına yönelik haberler de var. Buna göre Yunanistan, İsrail’den Spike NLOS tipi tanksavar füze ile süpersonik Rampage tipi füzelerin satın alımı için anlaşma yaptı. Ayrıca Almanya’dan Yunan Deniz Kuvvetleri’ndeki 209 ve 214 tipi denizaltılara yerleştirilecek 44 adet “SeaHake Mod 4” tipi torpido satın alımı ile ilgili anlaşma da gündemde. Her iki anlaşmanın da önümüzdeki günlerde onay için Yunan parlamentosu gündemine taşınması bekleniyor. Bu iki anlaşmanın Yunanistan’a maliyetinin toplam 350 milyon euro civarında olduğu düşünülüyor.‘Türkiye’yi bırakalım yenmeyi durdurmaya bile gücü yetmez’Yunanistan bölgede kendisine en önemli tehdit olarak Türkiye’yi görüyor. Peki bu silahlanma Türkiye’ye tehdit yaratır mı? Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Cem Gürdeniz, “Yunanistan’ın milli güç unsurları ile Türkiye’nin gücü bütüncül bir şekilde analiz edildiğinde Atina’nın tehdit oluşturması mümkün değildir” diyerek şunları söyledi:‘Türkiye’nin kendi aleyhine vereceği bir milim yer yoktur’Gürdeniz, “Yunanistan’ın sorunu Lozan sonrası oluşan dengeyi yanlış okumaları” diye devam ederek bu konuya şöyle açıklık getirdi:‘Yunanistan’ın ABD’ye her alanda bel bağlaması riskli’Yepyeni jeopolitik ve siyasi gerçeklikle karşı karşıya kalınan bir durumun var olduğunu ifade eden Gürdeniz, “Yunanistan bu gerçeklerle yüzleşmediği ve anlamadığı sürece Türk düşmanlığını teşvik eden Batı’nın silah pazarı ve ABD gibi emperyal bir devletin ileri üssü olmaya devam edecektir. ABD’nin Afganistan’dan geri çekilme kararı sonrasında yaşananları göz önüne alırsak, Yunanistan’ın ABD’ye her alanda bel bağlaması bu ülke için riskli bir süreci işaret ediyor. O nedenle Yunanistan’ın aklı selim ile hareket etmesini ve gayrisafi milli hasılasından silahlanmaya bu kadar büyük paylar ayırarak beyhude bir gayret içine girmemesi gerektiğini tavsiye ediyorum” diye sözlerini sonlandırdı.

