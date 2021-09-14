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Yunanistan’ın ünlü isimlerinden ‘geleneksel olmayan ilişkileri dayatmama’ çağrısı
Yunanistan’ın ünlü isimlerinden ‘geleneksel olmayan ilişkileri dayatmama’ çağrısı
Yunanistan’ın ünlü isimleri, topluma geleneksel olmayan ilişkileri dayatmaya son verilmesini talep etti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T01:54+0300
2021-09-14T01:54+0300
dünya
yunanistan
geleneksel
eşcinsel
özgürlük
sanatçı
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Yunan medyasının haberine göre, aralarında bilim insanları, iş adamları, emekli askerler, eski yetkililer, diplomatlar ve sanatçılar, heteroseksüeller ve eşcinseller arasındaki ‘Ulusal Eşitlik Stratejisi’ne karşı çıktı ve okullardaki cinsel eğitimle ilgili endişelerini dile getirdi.Haberde, 160 ünlü simanın, Yunanistan'ın, Türkiye kaynaklı devam eden ve yoğunlaşan asimetrik tehditler sonucu yaşadığı varoluşsal krizle birlikte eğitim kurumlarının ve değerlerinin krizle ilgili mektubu imzaladığı aktarıldı.Mektupta, “Ülkemiz ciddi bir demografik sorunla karşı karşıya ve her şeyden önce Yunan ailesini güçlendirmeye ve doğum oranını artırmaya özen göstermeliyiz. Ancak bunun yerine toplum eğilimlerine, ulusal törelere ve uzun zamandır Yunan medeniyetinin devam etmesinin, hayatta kalmasının ve geleceğinin temelini oluşturan geleneklere aykırı olan tartışmalı ve saldırgan meşruiyet adına yasama girişimlerinin ilan edildiğini ve desteklendiğini endişeyle izlemek zorunda kalıyoruz” ifadesine yer verildi.“Toplumun eşcinsel tercihleri kabul etmesinin, bir siyaset ya da eğitim meselesi değil, bireyin ‘özgür iradesinin’ sonucu” olduğunu kaydeden ünlüler, böyle bir politikanın aile ve toplum için sonuçlarının ne olacağını sordu.Hükümetin, Avrupa mevzuatına atıfta bulunmasının yanı sıra, Yunanistan’ı AB’nin kurumsal ve yasal çerçevesiyle uyumlu hale getirme çabalarının endişe kaynağı olduğu belirtilen mektupta, Roma Antlaşması’nın, Birleşik Avrupa’nın “zengin kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı duyacağı ve Avrupa kültürel mirasını koruyup geliştireceği” belirtilen 2’inci maddesini anımsattı.Mektupta, “Hassas çocukluk yaşlarında zararlı olan ve Avrupa’nın hoşgörülülük değerini aşan çeşitlilik standartlarını ilerleten böyle kabul edilemez kurallarını küçük grup azınlıklar üzerinden Yunan toplumuna dayatmak Brüksel ve AB’nin görevleri arasında yer almıyor. Özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, hoşgörü gibi açıkça tanımlanmış Avrupa değerleri ve açıkça tanımlanmış insan hakları ile hiçbir ilgisi olmayan sözde ‘ortak Avrupa değerlerinin’ ilerletilmesi istismar, hoşgörü ilkesinin ihlali ve son derece küçük, yabancı ve AB ülkelerdeki büyük sosyal çoğunluk için kabul edilemez standartlar, kurallar ve uygulamaları dayatma girişimidir” dendi.Yunanistan’da okul öncesi eğitim ve ilköğretim programlarına cinsel eğitim derslerinin eklenmesinin daha da büyük endişe kaynağı olduğunu kaydeden ünlüler, Yunan halkının ezici çoğunluğunun duygularına ters düşen, sosyal bir kurum olarak aileyi bozan ve Yunan halkının ahlakını ve geleneklerini bozan kötü niyetli politikaları ve yasaları haklı çıkarmak için sözde ‘ortak Avrupa değerlerini’ bahane olarak kullanmama çağrısında bulundu.Mektubu hazırlayanlar, “Birlik, dayanışma ve Yunan ulusunun tüm güçlerinin seferber edilmesini gerektiren çok boyutlu bir varoluşsal krizle karşı karşıya olan toplumumuzu tehlikeli bir şekilde bölen bu kışkırtıcı kuralları kaldırmaya çağırıyoruz” diye yazdı.Mektubu imzalayanlar arasında Eski Savunma Bakanı Frankos Frangulis, eski genelkurmay başkanları Skarvelis Dimitrios ve Grapsas Dimitrios da yer alıyor.Yunanistan’da, Ulusal Eşitlik Stratejisi Komisyonu, LGBT temsilcilerine yönelik ayrımcılığa karşı mücadeleyle ilgili yol haritasını hazırlayarak geçen haziran ayında Başbakan Kiriakos Miçotakis’e sunmuştu. Başbakanlık Ofisi, yol haritasında, ayrımcılıkla mücadele ve eşitliğin teşvik edilmesi için Avrupa Birliği tarafından kabul edilen stratejiye ve uluslararası deneyime dayanan ilkelerin yer aldığını açıklamıştı. Miçotakis, plan için “modernleşme yönünde atılan cesur bir adım” olarak nitelendirmişti.
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yunanistan, geleneksel, eşcinsel, özgürlük, sanatçı

Yunanistan’ın ünlü isimlerinden ‘geleneksel olmayan ilişkileri dayatmama’ çağrısı

01:54 14.09.2021
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan, koronavirüs, maskeli kadın
Yunanistan, koronavirüs, maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan’ın ünlü isimleri, topluma geleneksel olmayan ilişkileri dayatmaya son verilmesini talep etti.
Yunan medyasının haberine göre, aralarında bilim insanları, iş adamları, emekli askerler, eski yetkililer, diplomatlar ve sanatçılar, heteroseksüeller ve eşcinseller arasındaki ‘Ulusal Eşitlik Stratejisi’ne karşı çıktı ve okullardaki cinsel eğitimle ilgili endişelerini dile getirdi.
Haberde, 160 ünlü simanın, Yunanistan'ın, Türkiye kaynaklı devam eden ve yoğunlaşan asimetrik tehditler sonucu yaşadığı varoluşsal krizle birlikte eğitim kurumlarının ve değerlerinin krizle ilgili mektubu imzaladığı aktarıldı.
Mektupta, “Ülkemiz ciddi bir demografik sorunla karşı karşıya ve her şeyden önce Yunan ailesini güçlendirmeye ve doğum oranını artırmaya özen göstermeliyiz. Ancak bunun yerine toplum eğilimlerine, ulusal törelere ve uzun zamandır Yunan medeniyetinin devam etmesinin, hayatta kalmasının ve geleceğinin temelini oluşturan geleneklere aykırı olan tartışmalı ve saldırgan meşruiyet adına yasama girişimlerinin ilan edildiğini ve desteklendiğini endişeyle izlemek zorunda kalıyoruz” ifadesine yer verildi.
“Toplumun eşcinsel tercihleri kabul etmesinin, bir siyaset ya da eğitim meselesi değil, bireyin ‘özgür iradesinin’ sonucu” olduğunu kaydeden ünlüler, böyle bir politikanın aile ve toplum için sonuçlarının ne olacağını sordu.
Hükümetin, Avrupa mevzuatına atıfta bulunmasının yanı sıra, Yunanistan’ı AB’nin kurumsal ve yasal çerçevesiyle uyumlu hale getirme çabalarının endişe kaynağı olduğu belirtilen mektupta, Roma Antlaşması’nın, Birleşik Avrupa’nın “zengin kültürel ve dilsel çeşitliliğe saygı duyacağı ve Avrupa kültürel mirasını koruyup geliştireceği” belirtilen 2’inci maddesini anımsattı.
Mektupta, “Hassas çocukluk yaşlarında zararlı olan ve Avrupa’nın hoşgörülülük değerini aşan çeşitlilik standartlarını ilerleten böyle kabul edilemez kurallarını küçük grup azınlıklar üzerinden Yunan toplumuna dayatmak Brüksel ve AB’nin görevleri arasında yer almıyor. Özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, hoşgörü gibi açıkça tanımlanmış Avrupa değerleri ve açıkça tanımlanmış insan hakları ile hiçbir ilgisi olmayan sözde ‘ortak Avrupa değerlerinin’ ilerletilmesi istismar, hoşgörü ilkesinin ihlali ve son derece küçük, yabancı ve AB ülkelerdeki büyük sosyal çoğunluk için kabul edilemez standartlar, kurallar ve uygulamaları dayatma girişimidir” dendi.
Yunanistan’da okul öncesi eğitim ve ilköğretim programlarına cinsel eğitim derslerinin eklenmesinin daha da büyük endişe kaynağı olduğunu kaydeden ünlüler, Yunan halkının ezici çoğunluğunun duygularına ters düşen, sosyal bir kurum olarak aileyi bozan ve Yunan halkının ahlakını ve geleneklerini bozan kötü niyetli politikaları ve yasaları haklı çıkarmak için sözde ‘ortak Avrupa değerlerini’ bahane olarak kullanmama çağrısında bulundu.
Mektubu hazırlayanlar, “Birlik, dayanışma ve Yunan ulusunun tüm güçlerinin seferber edilmesini gerektiren çok boyutlu bir varoluşsal krizle karşı karşıya olan toplumumuzu tehlikeli bir şekilde bölen bu kışkırtıcı kuralları kaldırmaya çağırıyoruz” diye yazdı.
Mektubu imzalayanlar arasında Eski Savunma Bakanı Frankos Frangulis, eski genelkurmay başkanları Skarvelis Dimitrios ve Grapsas Dimitrios da yer alıyor.
Yunanistan’da, Ulusal Eşitlik Stratejisi Komisyonu, LGBT temsilcilerine yönelik ayrımcılığa karşı mücadeleyle ilgili yol haritasını hazırlayarak geçen haziran ayında Başbakan Kiriakos Miçotakis’e sunmuştu. Başbakanlık Ofisi, yol haritasında, ayrımcılıkla mücadele ve eşitliğin teşvik edilmesi için Avrupa Birliği tarafından kabul edilen stratejiye ve uluslararası deneyime dayanan ilkelerin yer aldığını açıklamıştı. Miçotakis, plan için “modernleşme yönünde atılan cesur bir adım” olarak nitelendirmişti.
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