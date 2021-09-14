https://tr.sputniknews.com/20210914/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-ve-beraberindekiler-sinirda-hudut-namustur-pankarti-acti-1048900368.html

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindekiler, sınırda 'Hudut Namustur' pankartı açtı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve beraberindekiler, sınırda 'Hudut Namustur' pankartı açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Van - İran sınırına giderek “Hudut Namustur” pankartı açtı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T17:17+0300

2021-09-14T17:17+0300

2021-09-14T17:17+0300

türkiye

ümit özdağ

pankart

hudut namustur

zafer partisi

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Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları Cezmi Polat, Seyit Yücel, Serdar Öztürk ve Burak Mengü ile birlikte Van-İran sınırına giderek alınan güvenlik önlemlerini yerinde incelemek üzere Van’a gitti.Heyet, Soğuksu Sınır Karakolu’nu ziyaret ederek, askeri yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra Van’ın Çaldıran ilçesindeki Soğuksu köyü ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki bölgede sınırın sıfır noktasına giderek "Hudut Namustur" pankartı açan Özdağ, şunları söyledi:“Zafer Partisi olarak bugün Afganistan’dan başlayıp İran üzerinden Türkiye’ye uzanan Afgan göçünü ve sınırda alınan tedbirleri yerinde incelemek için Van’a geldik. Bu incelemeyi yaparken, hududun namus olduğunu Zafer Partisi olarak tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istiyoruz.Zafer Partisi, bu sınırda güvenliğin sağlanmasının tek yolunun 'Anadolu Kalesi' Projesini gerçekleştirmek olduğunu biliyor. Mayınlar Avrupa Birliği’nin sağlamış olduğu fonlarla tek tek sökülürken yerine merdivenle aşınabilecek kolaylıkta duvar inşa etmek Türkiye’nin güvenliğini sağlamaz. Önümüzdeki dönemde hem Afganistan’dan hem Asya’nın başka yerlerinden ülkemize yönelik göçte büyük bir artış olacak. Mevcut hükümetin, saray rejiminin aldığı önlemler Türk Milleti’nin ve Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamaya uygun ve yeterli değildir. Hudut namustur, Zafer Partisi bu namusu sonuna koruyacağı konusunda Türk milletine söz veriyor."

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ümit özdağ, pankart, hudut namustur, zafer partisi