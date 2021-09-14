https://tr.sputniknews.com/20210914/zapad-2021-tatbikatinda-ilk-kez-uran-9-ve-nerehta-robotlari-kullanildi-1048882736.html
Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Uran-9 ve Nerehta robotları kullanıldı
Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Uran-9 ve Nerehta robotları kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Uran-9 ve Nerehta savaş robotlarının kullanıldığını... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T04:00+0300
2021-09-14T04:00+0300
2021-09-14T04:03+0300
savunma
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belarus
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatı kapsamında Nijniy Novgorod bölgesinde ilk kez Uran-9 ve Nerehta savaş robotlarının kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, “Zapad-2021 tatbikatının ana aşamasının sürdüğü Mulino poligonundaki birliklerin (kuvvetlerin) uygulama eylemleri sırasında, muharebe gruplarının savunma çalışmalarında ilk kez Uran-9 ve Nerehta keşif ve ateş destek robotları kullanıldı” bilgisine yer verildi.Açıklamada ayrıca Uran-9 robotlarının savunma yapan birliklerin muharebe gruplarında kullanıldığı, söz konusu robotların Ataka füze sistemleri, piyade roketatarları, ayrıca 30 mm’lik top ve makineli tüfekler ile ateş ederek 3 ila 5 bin metre mesafeden göreceli düşmanın insan gücünü ve zırhlı araçlarını yok ettiği kaydedildi.‘45 ülkeden 120’den fazla ataşe Nijniy Novgorod bölgesindeki Zapad-2021 tatbikatını izliyor’Nijniy Novgorod bölgesinde ana etabı devam eden Zapad-2021 tatbikatının 45 ülkeden 120’den fazla ataşe tarafından izlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Zapad-2021 tatbikatıGeçen cuma günü başlayan, Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210914/rusya-ordusu-inohodets-ve-forpost-tipi-sihalari-ilk-kez-kullandi-1048882599.html
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rusya, belarus, tatbikat
Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Uran-9 ve Nerehta robotları kullanıldı
04:00 14.09.2021 (güncellendi: 04:03 14.09.2021)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Uran-9 ve Nerehta savaş robotlarının kullanıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 tatbikatı kapsamında Nijniy Novgorod bölgesinde ilk kez Uran-9 ve Nerehta savaş robotlarının kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Zapad-2021 tatbikatının ana aşamasının sürdüğü Mulino poligonundaki birliklerin (kuvvetlerin) uygulama eylemleri sırasında, muharebe gruplarının savunma çalışmalarında ilk kez Uran-9 ve Nerehta keşif ve ateş destek robotları kullanıldı” bilgisine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Uran-9 robotlarının savunma yapan birliklerin muharebe gruplarında kullanıldığı, söz konusu robotların Ataka füze sistemleri, piyade roketatarları, ayrıca 30 mm’lik top ve makineli tüfekler ile ateş ederek 3 ila 5 bin metre mesafeden göreceli düşmanın insan gücünü ve zırhlı araçlarını yok ettiği kaydedildi.
‘45 ülkeden 120’den fazla ataşe Nijniy Novgorod bölgesindeki Zapad-2021 tatbikatını izliyor’
Nijniy Novgorod bölgesinde ana etabı devam eden Zapad-2021 tatbikatının 45 ülkeden 120’den fazla ataşe tarafından izlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Ortak yürütülen stratejik Zapad-2021 tatbikatı, yabancı askeri ataşeleri tarafından büyük ilgi gördü. Poligona gelen yabancı askeri ateşeler, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Afrika, Latin Amerika, Orta Asya ve bölgesinin savunma bakanlıklarını geniş bir biçimde temsil etti. Ayrıca Avusturya, Sırbistan, Finlandiya, İsviçre ve İsveç olmak üzere Avrupa devletlerinin temsilcileri de ihazır bulundu.”
Zapad-2021 tatbikatı
Geçen cuma günü başlayan, Rusya’daki 9 sahada, Belarus ordusuna ait 5 poligonda ve Baltık Denizi’nin sularında devam eden Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül’de sona erecek. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak tatbikatı 2 yılda bir kez düzenleniyor.
Manevralara yaklaşık 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 290 tank, 240 top, çok namlulu roketatar ve havan sistemleri dahil yaklaşık 760 savaş aracı, ayrıca 15 savaş gemisi katılıyor.
Bununla birlikte tatbikatın Rusya topraklarında yürütülen kısmında 2011 Viyana Belgesi'ne tabi askeri birliklerde görev alan azami personel sayısı 6 bin 400 kişiyi aşmayacak.