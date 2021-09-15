https://tr.sputniknews.com/20210915/3-eski-abd-ajani-bae-adina-bilgisayar-korsanligi-yaptigini-kabul-etti-1048935812.html

3 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti

3 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı, 3 eski ABD ajanının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için mobil cihazlara da erişebilen gelişmiş casus yazılım geliştirmekle ilgili... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T18:17+0300

2021-09-15T18:17+0300

2021-09-15T18:17+0300

dünya

abd

washington

cia

ajan

dava

birleşik arap emirlikleri (bae)

bilgisayar korsanı

istihbarat

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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD vatandaşları Marc Baier, Ryan Adams ve eski ABD vatandaşı Daniel Gericke'in ABD askeri ihracat kontrolü ve bilgisayar dolandırıcılığı yasasını ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.Açıklamada, daha önce ABD sivil ve askeri istihbaratına çalışmış olan bu üç kişinin, cihazların servis sağlayıcıları tarafından fark edilmeden BAE'nin ABD dahil dünyanın dört bir yanındaki hedeflere yönelik casusluk yapmasına yardımcı olan gizli bir komplonun parçası olduklarının tespit edildiği belirtildi.Mahkeme belgelerinde sanıkların BAE merkezli bir şirkette (UAE CO) üst düzey yönetici olarak çalıştıkları ve bu şirkette BAE hükümeti için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerinin ifade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, bu kişilerin, KARMA ve KARMA-2 adını verdikleri sistemlerle '0 tıklama' olarak bilinen tıklamasız bilgisayar korsanlığı ve istihbarat toplama sistemlerinin oluşturulmasına destek verdiği, bu çalışmaları yönlendirdiği ve denetlediği belirtildi.Bu sistemlerle verdikleri hizmetin içinde mobil cihazlara işlemsiz erişilebilecek korsanlık faaliyetlerinin de bulunduğu belirtilen sanıkların bu suçlarını kabul ettiği ve Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.Açıklamada anlaşma ile ilgili ise şu bilgiler verildi:

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washington

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abd, washington, cia, ajan, dava, birleşik arap emirlikleri (bae), bilgisayar korsanı, istihbarat