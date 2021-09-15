Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210915/3-eski-abd-ajani-bae-adina-bilgisayar-korsanligi-yaptigini-kabul-etti-1048935812.html
3 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti
3 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti
ABD Adalet Bakanlığı, 3 eski ABD ajanının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için mobil cihazlara da erişebilen gelişmiş casus yazılım geliştirmekle ilgili... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T18:17+0300
2021-09-15T18:17+0300
dünya
abd
washington
cia
ajan
dava
birleşik arap emirlikleri (bae)
bilgisayar korsanı
istihbarat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043866544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9ac498a47a7942a088027ff9fc4915d.jpg
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD vatandaşları Marc Baier, Ryan Adams ve eski ABD vatandaşı Daniel Gericke'in ABD askeri ihracat kontrolü ve bilgisayar dolandırıcılığı yasasını ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.Açıklamada, daha önce ABD sivil ve askeri istihbaratına çalışmış olan bu üç kişinin, cihazların servis sağlayıcıları tarafından fark edilmeden BAE'nin ABD dahil dünyanın dört bir yanındaki hedeflere yönelik casusluk yapmasına yardımcı olan gizli bir komplonun parçası olduklarının tespit edildiği belirtildi.Mahkeme belgelerinde sanıkların BAE merkezli bir şirkette (UAE CO) üst düzey yönetici olarak çalıştıkları ve bu şirkette BAE hükümeti için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerinin ifade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, bu kişilerin, KARMA ve KARMA-2 adını verdikleri sistemlerle '0 tıklama' olarak bilinen tıklamasız bilgisayar korsanlığı ve istihbarat toplama sistemlerinin oluşturulmasına destek verdiği, bu çalışmaları yönlendirdiği ve denetlediği belirtildi.Bu sistemlerle verdikleri hizmetin içinde mobil cihazlara işlemsiz erişilebilecek korsanlık faaliyetlerinin de bulunduğu belirtilen sanıkların bu suçlarını kabul ettiği ve Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.Açıklamada anlaşma ile ilgili ise şu bilgiler verildi:
https://tr.sputniknews.com/20210909/cia-z-kusagina-erismek-icin-tiktok-hesabi-acmayi-planliyor-1048762193.html
washington
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043866544_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f56032302c97166958721b455209d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, washington, cia, ajan, dava, birleşik arap emirlikleri (bae), bilgisayar korsanı, istihbarat

3 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti

18:17 15.09.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
Abone ol
ABD Adalet Bakanlığı, 3 eski ABD ajanının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için mobil cihazlara da erişebilen gelişmiş casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettiklerini açıkladı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD vatandaşları Marc Baier, Ryan Adams ve eski ABD vatandaşı Daniel Gericke'in ABD askeri ihracat kontrolü ve bilgisayar dolandırıcılığı yasasını ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.
Açıklamada, daha önce ABD sivil ve askeri istihbaratına çalışmış olan bu üç kişinin, cihazların servis sağlayıcıları tarafından fark edilmeden BAE'nin ABD dahil dünyanın dört bir yanındaki hedeflere yönelik casusluk yapmasına yardımcı olan gizli bir komplonun parçası olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Mahkeme belgelerinde sanıkların BAE merkezli bir şirkette (UAE CO) üst düzey yönetici olarak çalıştıkları ve bu şirkette BAE hükümeti için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerinin ifade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Birkaç kez UAE CO için yaptıkları çalışmaların savunma hizmetleri kapsamına girdiği ve bunun Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) uyarınca, Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğünden (DDTC) lisans gerektiren bir hizmet olduğu konusunda uyarılmalarına rağmen sanıklar bu hizmetleri lisanssız olarak sunmaya devam ettiler.
Açıklamada, bu kişilerin, KARMA ve KARMA-2 adını verdikleri sistemlerle '0 tıklama' olarak bilinen tıklamasız bilgisayar korsanlığı ve istihbarat toplama sistemlerinin oluşturulmasına destek verdiği, bu çalışmaları yönlendirdiği ve denetlediği belirtildi.
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
DÜNYA
'CIA, Z kuşağına erişmek için TikTok hesabı açmayı planlıyor'
9 Eylül, 14:40
Bu sistemlerle verdikleri hizmetin içinde mobil cihazlara işlemsiz erişilebilecek korsanlık faaliyetlerinin de bulunduğu belirtilen sanıkların bu suçlarını kabul ettiği ve Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Açıklamada anlaşma ile ilgili ise şu bilgiler verildi:
ABD istihbaratı ve ordusunun eski çalışanları, ABD vatandaşları, 49 yaşındaki Marc Baier, 34 yaşındaki Ryan Adams ve eski bir ABD vatandaşı olan 40 yaşındaki Daniel Gericke, ihracat denetimi, bilgisayar dolandırıcılığı ve erişim cihazları dolandırıcılığına ilişkin ABD yasalarını ihlallerinden dolayı 7 Eylül 2021'de ABD Adalet Bakanlığı ile ceza olarak 1 milyon 685 bin dolar ödenmesini gerektiren bir kovuşturmayı erteleme anlaşmasına girdiler.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:173 eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti
18:14Zernek Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyesinde
18:07AB, 7 ülkeyle daha Kovid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
18:07Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı
18:01İnşaatında çalıştığı tıp fakültesinde öğrenci oldu
17:43Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor
17:40Siirt'te bekçilere mukavemetten gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
17:32Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Logosu Değiştirildi
17:25Bakırköy'de Halk ekmek büfesini yakan sanığın cezası belli oldu
17:21Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
17:20Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye füze denemesi tepkisi: 'İkili ilişkiler yok olur'
17:04Sosyal medya fenomeni 'Pucca' için hapis talebi
16:59CHP’den İstanbul’daki sığınmacılarla ilgili rapor: 'Kapılar açılsa yüzde 90’ı Batı'ya göç eder'
16:55Rıdvan Dilmen: Milli Takım, Kuntz'la anlaşmaya vardı
16:48RSV son dönemde çocuklarda neden daha fazla görülüyor?
16:45'Evde çocuğum oturacak' diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir
16:45İBB itfaiye teşkilatı, 37 kadın itfaiyeciyi bünyesine kattı
16:41Rus hava indirme birliğinin Zapad-2021 tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği indirme görevi
16:38Prof. Dr. Cem Say anlattı: Boğaziçi’nde son durum ne?
16:34Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı