https://tr.sputniknews.com/20210915/5-yargi-paketi-icin-calismalar-basladi-eylem-plani-neleri-kapsiyor-1048926645.html

5. yargı paketi için çalışmalar başladı: Eylem planı neleri kapsıyor?

5. yargı paketi için çalışmalar başladı: Eylem planı neleri kapsıyor?

1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama döneminde meclis gündemine gelecek konular arasında yeni yargı paketi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mart tarihinde... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:29+0300

2021-09-15T15:29+0300

2021-09-15T15:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

adalet bakanlığı

bülent turan

cumhurbaşkanı

adalet

yargı reformu

insan hakları eylem planı

4. yargı paketi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak. 27. dönem 5. yasama yılında gündeme gelecek başlıklar arasında 5’inci yargı paketi de yer alacak. Yargı yılı açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yeni bir yargı paketi için kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis’in gündemine getirecekler” sözleri ile çalışmaların başladığını duyurdu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Yeni yasama döneminde yargı paketinin gündeme geleceğini" ifade etti. AK Parti’nin çalışmaya başladığı yeni yargı paketi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mart tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde atılacak adımların yer alması bekliyor.Adalet Bakanlığı takvim hazırlamıştıCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan eylem planında yer verilen toplam 393 faaliyetin, 285’i süreli,108’i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın takvime bağladığı 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6’sının, 3 ay içinde 40’ının, 6 ay içinde 84’ünün, 1 yıl içinde 131’inin, 2 yıl içinde ise 24’ünün gerçekleşmesi hedeflendi.Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan takvim kapsamında ilk 3 içerisinde atılması gereken adımlar 4’ncü yargı paketi ile meclise getirilmişti. Meclis tatile girmeden önce kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıklarına başlandığını açıkladığı 5’inci yargı paketinde de ağırlıklı eylem planının 6 ay içerisinde hayata geçirilmesi ön görülen adımların yer alması bekleniyor. Bu adımlar içerisinde yasa ile düzenlenmesi gereken başlıklar 5’inci yargı paketinin temelini oluşturacak.6 ay içinde atılacak adımlarAdalet Bakanlığınca eylem planın ilk 6 ay içerisinde hayata geçirilecek düzenlemeler arasında şunlar yer alıyor:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, adalet bakanlığı, bülent turan, cumhurbaşkanı, adalet, yargı reformu, insan hakları eylem planı, 4. yargı paketi