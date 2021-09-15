https://tr.sputniknews.com/20210915/70-yasindaki-rus-gezgin-siliden-avustralyaya-gunes-enerjisiyle-calisan-katamaranla-gececek-1048910615.html

70 yaşındaki Rus gezgin, Şili’den Avustralya’ya güneş enerjisiyle çalışan katamaranla geçecek

70 yaşındaki Rus gezgin, Şili’den Avustralya’ya güneş enerjisiyle çalışan katamaranla geçecek

Pasifik’in güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan olan ünlü Rus gezgin Konyuhov, şimdi de solar bataryalı katamaranla Şili’den Atlas Okyanusu üzerinden... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T02:09+0300

2021-09-15T02:09+0300

2021-09-15T02:09+0300

yaşam

rus

gezgin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910589_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b58b4196ec9bde4f8e66033386672964.jpg

Önümüzdeki aralık ayında 70’nci yaş gününü kutlayacak olan Fyodor Konyuhov, Sputnik’e açıklamasında, “Bu yılın aralık ayında solar bataryalı katamaranla Atlas Okyanusu üzerinden Şili’den Avustralya’ya gideceğim” ifadesini kullandı.Ardından gelecek yılın temmuz ayında Avustralya’dan balonla çıkarak hiç iniş yapmadan dünyanın çevresini iki kez dolaşmayı planlayan Rus gezgin, “Sonra kasım ayında 180 gün içinde kürek teknesiyle Horn Burnu’ndan Avustralya’ya geçmek istiyorum” dedi.Daha önce Konyuhov, 14 Eylül’de İngiltere’ye giderek güneş enerjisiyle çalışan katamaranın yapımında yer alacağını bildirmişti. Araç, güneş enerjisiyle çalışan deniz suyu arıtma makinesiyle donatılacak.Gezgin, geçiş sırasında, video günlüğü tutacak ve okyanustaki plastik oranıyla ilgili incelemelerde bulunacak. Katamaran, boyutları 1.5 milimetreden başlayan plastik parçacıklarını yakalama fırsatını veren filtrelerle donatılacak. Konyuhov, topladığı numune ve video materyalleri, gezinin sponsoru olan Şirşov Oşinoloji Enstitüsü’ne teslim edecek.NOVA katamaranın maliyeti yaklaşık 500 bin dolar oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus, gezgin