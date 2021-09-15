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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210915/ab-7-ulkeyle-daha-kovid-19-sertifikalarini-karsilikli-taniyacak-1048935402.html
AB, 7 ülkeyle daha Kovid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
AB, 7 ülkeyle daha Kovid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Avrupa Birliği (AB), seyahatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T18:07+0300
2021-09-15T18:07+0300
2021-09-15T18:08+0300
koronavirüs
ab
seyahat
uçuş
yolculuk
kovid-19
ülke
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.Bu ülkelerde verilen Kovid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Kovid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.Türkiye ile AB, Kovid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
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ab, seyahat, uçuş, yolculuk, kovid-19, ülke
AB, 7 ülkeyle daha Kovid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak 18:07 15.09.2021 (güncellendi: 18:08 15.09.2021)
Avrupa Birliği (AB), seyahatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.
Bu ülkelerde verilen
Kovid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.
Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.
AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Kovid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.
Türkiye ile AB, Kovid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.